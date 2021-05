De la Hoz: "Si pensáramos en nosotros convocaríamos elecciones pero pensamos en los ciudadanos y no las va haber"

"Si pensáramos en nosotros mismos, en nuestro beneficio particular convocaríamos elecciones. Pero nosotros no pensamos en nosotros, pensamos en los ciudadanos y creemos que lo que necesitan los ciudadanos de Castilla y León no es que el PP se beneficie hoy de la situación que ha creado el Partido Socialista -en referencia a la crisis política generada por la moción de censura en Murcia- sino que el PP siga trabando para salir de esta crisis a la que otros nos han abocado desde el punto de vista económico y, lógicamente también, desde el punto de vista sanitario", ha manifestado en concreto.

"Ahora nos implora que no haya elecciones", ha ironizado De la Hoz en referencia a Tudanca al que ha advertido de que si se adelantasen los comicios en Castilla y León el resultado sería "algo parecido" al cosechado en Madrid, donde ha ganado por amplia mayoría la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, augurio que el portavoz parlamentario del PP ha basado en encuestas internas.

Dicho esto, ha insistido en que el Gobierno de Castilla y León es un Ejecutivo "de palabra" y ha garantizado que PP y Ciudadanos mantendrán su acuerdo de gobernabilidad hasta el final de la legislatura.

"Nosotros no estamos aquí para mirarnos el ombligo ni para pensar lo que nos beneficia como partido sino en lo que interesa a los ciudadanos de Castilla y León a los que les interesa estabilidad y nosotros les vamos a dar estabilidad", ha reiterado De la Hoz que ha reivindicado el trabajo "leal y unido" de PP y Ciudadanos en ese objetivo hasta el último día y sin hacer cábalas sobre lo que suceda dentro de dos años.

Dicho esto, no ha obviado que el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, trabaja para reunificar el proyecto de centro-derecho que, según ha significado, se ha mostrado "efectivo" en Madrid en el objetivo de derrocar el proyecto "radical del señor Sánchez y del extinto señor Iglesias".

De la Hoz ha ironizado sobre el "ridículo absoluto" que ha realizado el PSOE tras la presentación de la moción de censura en Murcia que, como un "boomerang" se ha vuelto contra "los radicales y los sectarios que habitan en el Gobierno".

"Al menos en Madrid el señor Gabilondo ha tenido la dignidad de abandonar su responsabilidad pero en el señor Tudanca evidentemente un arrebato de dignidad es imposible imaginar y así sigue don Tacredo Tudanca, que podía copiar de la dignidad del señor Gabilondo, pero prefiere seguir dormitando al menos dos años más en Castilla y León", ha espetado al socialista a quien ha reprochado que aplauda todos los anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez, como el peaje en las autovías, lo que evidencia, ha lamentado, que "cada vez es más socialista que castellano y leonés".