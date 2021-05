Amaral, Niña Pastori i Los Plantetas+El Niño de Elche, en el nou cicle Sons al Mediterrani

Amaral, Rozalén, Niña Pastori, María José Llergo i Fuerza Nueva, el projecte conjunt de Los Planetas i El Niño de Elche, són les apostes estiuenques d'un cicle que començarà el 24 de juny, anuncia la promotora.

Sons al Mediterrani s'articula amb propostes d'estils que van del flamenc al pop més transgressor. Es tracta del primer d'una sèrie de nous cicles de concerts que impulsa la productora Serious Fan Music a València, responsable de Noches del Botánico a Madrid.

Les entrades per als concerts tindran aforament limitat i estaran a la venda a partir del pròxim dimarts, 11 de maig, en la web del cicle i en la plataforma Wegow.

Per a seguir programant esdeveniments culturals segurs, comptaran amb totes les mesures necessàries: mascareta obligatòria, control de temperatura, llocs assignats, punts de desinfecció i accessos controlats.

CONCERTS DEL 24 DE JUNY Al 22 DE JULIO

El dijous 24 de juny s'obrirà el cicle amb el concert de Fuerza Nueva, el projecte conjunt de Los Planetas i El Niño de Elche sorgit a la fi de 2019 i que ara està de gira. És alhora una aliança, un experiment i una performance que suma el talent flamenc i la trajectòria indie de les dos propostes individuals, però apel·la a l'inconformisme i la transgressió, a la missa flamenca i el rock messiànic, amb una vocació provocadora i iconoclasta.

Una setmana després, el dijous 1 de juliol arribarà el torn d'Amaral, reprenent el seu gira 'Salto al color' interrompuda per la pandèmia. Acompanyats de la seua banda, el carisma i la personalísima veu d'Eva i el disseny sonor i les inconfusibles guitarres de Juan, oferiran un concert amb una proposta enèrgica i positiva que recuperarà alguns dels seus temes més coneguts del grup i presentarà els nous.

Niña Pastori pujarà a l'escenari el dimecres 7 de juliol per a celebrar els seus 25 anys sobre els escenaris, un recorregut que ha transitat amb una constant renovació dels gèneres i que commemorarà amb una gira que la portarà per tot el país aquest estiu. En aquesta efemèride reprendrà un dels temes amb més solera de la seua carrera, 'Ese gitano', per a revisar-ho al costat d'un gran de la música urbana com Dellafuente.

Ja el dimarts 20 de juliol serà el moment de gaudir del concert de la cordovesa María José Llergo per a presentar 'Sanación' (2020), el seu primer àlbum: set temes que reflectien el seu procés de curació emocional, un homenatge més als seus orígens on la veu en primer plànol flota sobre un flamenc màntric i d'electrònica atmosfèrica.

Com a colofó, el cicle conclourà el dijous 22 de juliol amb Rozalén per a presentar amb la seua banda 'El árbol y el bosque', el seu quart àlbum d'estudi. Aclamat per públic i crítica, aquest segurament representa el treball més introspectiu de la cantautora.