Barcala rebutja plantar la foguera oficial i reafirma la suspensió de les Fogueres per a enguany

Barcala ha fet aquestes declaracions als mitjans durant la inauguració en el Pau 2, al costat de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), de carrers dedicats a les festes alacantines: Festes Tradicionals i Populars, Moros i Cristians, Setmana Santa i les Fogueres de Sant Joan.

El primer edil ha ressaltat que hi ha una sèrie d'actes que es volen celebrar però "depenen de la situació sanitària", a pesar que l'Ajuntament està "escoltant" a les comissions, les quals prefereixen "posposar-ho tot per a celebrar les fogueres en la seua plenitud", ha assegurat.

No obstant açò, sí ha confirmat que el consistori pretén obrir espais com la Plaça de Bous per a la celebració de diversos actes com l'Elecció de la Bellea del Foc, encara que ha insistit que "tot està subjecte a la pandèmia".

"En el tema d'aforaments és cert que hem parlat de llocs concrets com la Plaça de Bous però la Generalitat està a costa de la pandèmia. Estem intentant preveure totes les situacions possibles", ha manifestat Barcala.

Aquest pròxim diumenge està prevista la celebració d'una assemblea per a valorar possibles dates per a la represa d'actes del programa fester com la Gala del Port i l'Elecció de la Bellea del Foc, entre uns altres.

Sobre els vials que portaran els noms dels principals festejos de la ciutat, ha destacat que "complim un deute amb totes les festes de la ciutat. Volem retre homenatge a tots els alacantins que són els que han construït la forma de sentir i ser de la ciutat".

En aquest sentit, tant Luis Barcala com Mari Carmen Sánchez han agraït a totes les comissions de les diferents festes el seu treball, especialment durant l'últim any. "És increïble que les festes alacantines seguisquen treballant i reinventant-se perquè no caiga ni la passió, ni l'entrega ni l'interés", ha conclòs l'alcalde.

Per la seua banda, la vicealcaldesa ha incidit que "aquest és una qüestió d'agraïment". "No solament per enriquir les nostres arrels, que és la cultura alacantina. També per convertir Alacant en un focus d'atracció turística durant els dotze mesos de l'any".

A més, ha assenyalat "l'enorme esforç que estan fent per estar al peu del canó": "Per fi es fa justícia amb les festes d'Alacant. Hui és un dia de festa per a aquesta ciutat".