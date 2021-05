Baldoví rebutja els peatges a partir de 2024: "Els valencians tenim més que pagades les nostres autovies"

"Els valencians tenim més que pagades les nostres autovies i autopistes després d'anys de ser dels pocs territoris de l'Estat que pagaven per l'autopista del Mediterrani, que en alguns trams encara és de pagament", ha manifestat en un comunicat.

Baldoví ha fet així recalcament en què "el poble valencià no vol pagar més", per la qual cosa la setmana passada va exigir la compareixença del ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos perquè aclarisca "com pensa dur a terme eixe pagament" i recordar-li que eixes vies estan "pagades, repagades i recontrapagades" després de més de 40 anys de pagament de l'AP-7.

Al seu juí, una vegada més, el Govern vol portar avant una iniciativa sense comptar amb el Congrés i sense donar compte dels detalls d'afectació i impacte.

És més, després de la "reivindicació històrica" de la seua coalició per a l'alliberament de l'AP-7, Baldoví ha lamentat que aquest anunci "preocupa moltíssim perquè suposa un pitxer d'aigua freda després del triomf que va suposar per al poble valencià poder disposar gratuïtament d'aquesta llera de comunicació".

Aquesta taxa indirecta, ha denunciat, és "injusta" i recaurà sobre la gent treballadora, estudiants i els professionals que usen les vies per a exportar els nostres productes. "Som partidaris dels impostos i taxes progressives i directes per les quals pague el qui més té i aquest no és el cas", ha insistit.

"Ens podria paréixer bé aquesta taxa si hi haguera una alternativa real al transport per carretera, uns transports públics eficaços, ràpids i interconnectats per a les persones que es desplacen dia a dia per a treballar i estudiar".

Compromís urgeix així el Ministeri de Transports a millorar la xarxa de ferrocarril a la Comunitat per a fomentar el transport públic més enllà dels grans cascs urbans: "No tenim fet el Tren de la Costa, ni el Corredor Mediterrani, ni tenim unes connexions de Rodalies en condicions perquè s'han anat abandonant any rere any en detriment de l'Alta Velocitat".