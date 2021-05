La pintura de Enric Banyuls hace "acto de silencio" en una exposición de Fundación Chirivella Soriano

Más de 60 piezas, en su mayoría de gran formato, componen la exposición 'Enric Banyuls, des del silenci' y acercan al público la obra de un artista que "no puso grandes esfuerzos de comunicar su trabajo, pero sí para sacarlo adelante".

Así lo han explicado durante la presentación de la muestra el presidente de la Fundación Chirivella Soriano, Manuel Chirivella; el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont; la que fuera su esposa, Rosa Urenya y los comisarios de la exposición y amigos del artista Francesc Vera y Manel Baixauli.

Según ha afirmado Chirivella, Enric Banyuls entendía la "pintura como resistencia" y su hacer es una muestra de la premisa "aunque no vamos a cambiar el mundo, vamos a perserverar". Así, "su pintura es un acto de silencio, un acto estético, también un acto político". "Banyuls dialoga con la pintura, que era un diálogo consigo mismo", ha explicado

Desde su taller de Corbera, el artista era mucho más que voz y guitarra del grupo Al Tall y su activismo. En palabras de Manel Baixauli, "era un pintor que en determinado momento se puso a cantar" y "la música completaba su soledad como pintor", pero como también explica Francesc Vera, "su obra no se mostrababa porque para él pintar era una necesidad propia". "Enric pensaba que no aportaba suficiente", ha lamentado, así que la pintura era "una forma de dialogar consigo mismo".

Lo hacía a través de una abstracción que "no era expresionista", "en la que iba reduciendo cada vez más la forma en lugar de ir complicando". Los comisarios de la muestra destacan de su pintura la "minuciosidad" y la "perseverancia".

Como amigos del artista, Vera y Baixauli recuerdan que le preguntaban qué había estado haciendo y Banyuls respondía que nada, pero después veían esos lienzos "que sorprendían de una manera extraordinaria". Rosa Urenya ha desvelado: "Él pensaba que el arte no podía cambiar la sociedad, que el arte era otra cosa" y "sentía que debía disculpase por ser artista".

"HACER JUSTICIA"

Además, han explicado que "no hacía vida social de artista", pero que "no era Salinger" y no había misantropía en su forma de relacionarse. Ese modo de vida se traduce en una "obra libre de afectaciones".

Ahora, sus amigos y su viuda han preparado la que consideran que es "la exposición que le hubiera gustado hacer", con piezas de los últimos 30 años del autor, para "compartir el privilegio" que tuvieron cuando accedían a su taller y para "hacer justicia" a una obra "exquisita que no es demasiado conocida".

PINTURA CLÁSICA, PERO A SU MANERA

Rosa Urenya ha detallado que Banyuls "hacía pintura clásica, bodegones, retablos y retratos, pero de otra manera". Con varillas extraídas de un paraguas, con hilo de pescar o colocando finas tiras de papel y, por encima de ellas, el óleo, para después retirarlas y formar su trazo con el espacio que quedaba sin pintura.

'Des del silenci' repasa sus últimos treinta años de producción cuando sus cuadros van perdiendo el color, apostando por imágenes austeras en blanco y negro y donde comienzan a aparecer otros elementos que va ensamblando en sus cuadros, materiales poco nobles como hilo de coser, caucho o varillas, elementos cotidianos a los que iba dando forma hasta incorporarlos en la obra de arte, hasta llegar a sus esculturas.

Otra de las cuestiones que esta exposición saca a la luz son sus escritos sobre pintura, que invitan a la reflexión. Para Enric Banyuls, "un cuadro es un espejo. Hay tantas caras del cuadro como miradas proyectadas. Y no solo las miradas de sujetos diferentes, sino las propias de una misma persona".

En palabras del propio Banyuls, consideraba la pintura como "el más humilde de los actos". "Un acto de fe, sustentado más que en la cosmogonía, en la resistencia, en el ejercicio estricto ordinario, de la materia. Con este principio básico confecciono mi obra con plena conciencia de su escasa utilidad. La pintura no es elitista, es una flor de margen".

Y nos invita a descifrar sus lienzos: "Un cuadro blanco o un cuadro negro es un cuadro silente, pero no es un cuadro mudo. El silencio, si lo sabemos descifrar, es más locuaz que el trueno; todo depende de la atención que pongamos, del hambre de entender el idioma oculto de las cosas".