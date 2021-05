L'Ajuntament de València llança una convocatòria per a contractar un comissionat de l'Any Berlanga

20M EP

L'Ajuntament de València ha llançat una convocatòria per a contractar una persona comissionada per a la coordinació en el consistori de les activitats que es preveu realitzar per la celebració de l'Any Berlanga i per la gala dels pròxims Premis Goya, que tindrà lloc en aquesta ciutat.