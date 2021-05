García Egea recolzarà a Marta Barrachina com a nova presidenta provincial del PP en el Congrés Provincial de Castelló

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, recolzarà aquest dissabte a l'alcaldessa de la Vall d'Alba, Marta Barrachina, que serà proclamada nova presidenta provincial del partit en el transcurs del XV Congrés Provincial que se celebrarà aquest dissabte a Castelló.

Barrachina assumirà el càrrec amb el repte i el compromís de "redoblar esforços per a estar més prop dels castellonencs, just quan pitjor ho estan passant, per la crisi sanitària, econòmica i social que ha marcat el Covid-19", i fer front a les polítiques dels governs d'esquerres "que no estan donant les solucions que la ciutadania ara mateix necessita", segons ha informat el PP en un comunicat.

En el Congrés Provincial també estaran presents els presidents del PP de les províncies d'Alacant i València, Carlos Mazón i Vicente Mompó, respectivament; i la presidenta del PP de la capital del Turia, María José Catalá, entre altres càrrecs institucionals i polítics de la Comunitat Valenciana i de l'àmbit nacional.

El Congrés tindrà com escenari el Saló d'Actes de la Cambra de comerç de la ciutat de Castelló. En la cita estan acreditats 857 compromissaris de totes les comarques. D'ells, solament 328 podran seguir el procés presencialment per a complir estrictament les mesures de prevenció front la Covid. Els compromissaris restants ho faran connectats per mitjans telemàtics i en temps real a través de la plataforma Zoom.

Culminarà així un procés que es va iniciar el passat 26 de març, quan en la Junta Provincial del PPCS es va acordar la celebració d'aquest Congrés, que suposa la renovació de l'ideari i els equips del Partit Popular per a seguir creixent i acompanyant als castellonencs en les seues necessitats, demandes i projectes de futur, ha apuntat el partit.

Marta Barrachina arriba a la presidència del Partit Popular de la província de Castelló després de crear un projecte "unit i fort", gràcies a la integració de la resta de propostes.