Coronavirus.- Sanitat recomana comunicar la no assistència a una cita de vacunació

Així, si qualsevol valencià rep el missatge de text amb la cita i està de vacances o no podrà assistir a l'hora convinguda per qualsevol motiu de causa major, es recomana que avisen el seu centre de salut perquè l'esborren de la llista i un altre pacient puga ser citat en el seu lloc.

Quan l'interessat notifica que no podrà assistir a la cita, el torn passa a la següent persona del llistat de vacunació. Ara bé, quan totes les persones del grup al que pertany el que ha rebutjat la cita estiguen vacunades, Sanitat tornarà a cridar a unes altres que no van poder assistir per a oferir-los una nova data.

L'objectiu és aconseguir la vacunació del màxim de persones en el menor temps possible, però sempre respectant els temps i situacions de cadascun, explica en un comunicat el cap del servici de Promoció de Salut, José Antonio Lluch.

Aquest sistema ja s'aplica en les franges d'edat de 60-65 i 70-74 anys a els qui no van assistir per incompatibilitat o no van voler vacunar-se i han canviat d'opinió.