Podemos asegura que las medidas de López Miras son las "peores de España" por el retraso en la vacunación

En primer lugar, Marín ha dejado patente la "indignación" de Podemos ante la "falta de previsión" del Gobierno regional, puesto que "han esperado al último día para anunciar el nuevo marco en el que se podrá desarrollar la actividad social, que entrará en vigor en poco más de 24 horas".

La portavoz de Podemos ha defendido que los ciudadanos y ciudadanas y las empresas "no han podido organizarse con antelación porque el Gobierno de López Miras se lo ha puesto imposible". Como ejemplo de las dificultades a las que el presidente regional ha sometido innecesariamente a diferentes sectores económicos, Marín ha señalado a las agencias de viajes y el sector turístico, que "no han sabido hasta hoy si se mantenía o no el confinamiento perimetral y, por tanto, si podrían aceptar reservas de otras provincias".

Además, ha mostrado su apoyo a la hostelería y al sector del ocio, que "no pueden esperar al último día para saber si podrán o no abrir y en qué condiciones". Para la diputada morada, "esta irresponsabilidad ha causado ya un daño económico terrible".

Las medidas de López Miras son para Podemos, "las peores de España" ya que "los malos datos de la Región de Murcia en porcentaje de vacunación -la Comunidad Autónoma sigue a la cola en la campaña de inmunización- frenan la capacidad de levantar restricciones con todas las garantías sanitarias".

Marín ha calificado como "inútil" a un Gobierno regional que, en su opinión, ha demostrado "que no es capaz de organizarse ni para poner las vacunas que llegan". Los datos corroboran esta aseveración, ya que la Región de Murcia "es la única comunidad que ha puesto menos del 80% de las dosis recibidas, el 77,6%".

En estos momentos, la comunidad autónoma está a más de 10 puntos de la media nacional y a más de 12 de regiones como la Comunidad Valenciana, tal y como advierte.

La diputada morada ha criticado que el presidente regional "diga ahora que eliminar restricciones depende de la tasa de vacunación de los mayores de 60 años", cuando en la Región de Murcia esa tasa "no llega ni al 60%, mientras que otras regiones ya están vacunando a las personas de entre 50 y 60 años".

Para Marín, por mucho que López Miras "pretenda hacer un discurso triunfalista y culpar de todos los males al Gobierno de España, la responsabilidad del lento ritmo de vacunación que deja a la Región en el vagón de cola de la recuperación es únicamente del ejecutivo autonómico".

Por último, como medida para poder avanzar y alcanzar cuanto antes el ritmo de vacunación del resto de España, Marín ha exigido la modificación inmediata de la estrategia regional de vacunación, "poniendo los centros de salud a pleno rendimiento para acelerar la campaña".

"Aún estamos a tiempo de salvar al turismo y la hostelería del tremendo golpe que le espera este verano si no actuamos a tiempo. Hay regiones que están muy por delante y hay que recuperar el terreno perdido", ha concluido la portavoz.