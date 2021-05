Iker Casillas critica el acoso al que le somete la prensa: "Voy a dejar de traer a mis hijos al colegio"

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación, no se ha dejado de especular acerca de los motivos que han llevado al divorcio de una de las parejas más mediáticas. Además, el pasado 28 de marzo, según publicó la revista ¡Hola!, el exfutbolista volvía a sufrir un susto relacionado con su salud.

Al parecer, mientras Iker jugaba al pádel sintió "un fuerte dolor" y que el corazón latía a un ritmo más rápido de lo habitual. El deportista se trasladó al hospital y, tras unas horas en observación y varias pruebas, le dieron el alta. Al conocer la noticia, los medios preguntaron al deportista cómo se encontraba. Sin embargo, el exportero de la Selección Española de Fútbol, no parecía muy dispuesto a atender a la prensa y, en una conversación con su abogado, preguntó si podía denunciar a los paparazzis por grabarle mientras hablaba por teléfono.

Esta no ha sido la única vez que el deportista se ha mostrado distante con la prensa. En las últimas horas, Sálvame daba voz a una chica que aseguraba haber mantenido una relación sentimental con Iker desde el año 2019, mucho antes de poner fin al matrimonio con la comunicadora. Pese a esto y ajeno a los comentarios, el del Real Madrid acudió al colegio a llevar a sus hijos y, allí, encontró, de nuevo, a la prensa.

"Que esté saliendo del colegio os da exactamente igual, ¿no? Y no lo digo por los míos, lo digo en general. Preguntadme en otro momento, no en el colegio, cuando está aquí toda la gente con todos los padres viendo esto", decía Iker Casillas. "Al final voy a dejar de traer a mis hijos al cole, parece que queréis eso. Viendo todos los días el acoso que me estáis haciendo voy a tener que dejar de venir", añadía el deportista antes de marcharse en su coche.