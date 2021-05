El equipo de Gobierno de Valladolid y Cs acuerdan agilizar la finalización del 'Espacio Seminci' en el Calderón

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa los portavoces del Grupo Socialista, Pedro Herrero; VTLP, María Sánchez; y de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, que han comparecido en rueda de prensa para analizar el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron a finales de 2020 para el Presupuesto municipal del presente ejercicio.

Como fruto de la "buena marcha" de ese trabajo conjunto entre los dos grupos que forman el equipo de Gobierno y uno de los que se encuentran en la oposición, este viernes se han detallado nuevos acuerdos derivados de ese trabajo conjunto.

En ese sentido, el portavoz de Ciudadanos ha asegurado que se ha acordado abordar "lo antes posible" la inversión necesaria para finalizar las instalaciones del denominado 'Espacio Seminci', situado en la sala del lateral del Teatro Calderón, en la calle Leopoldo Cano, y enmarcado en el proyecto 'Valladolid, ciudad del cine'.

Como han apuntado los representantes, la partida debería destinarse al contrato para finalizar el espacio Seminci, al que principalmente la falta el equipamiento.

El objetivo, según Martín Fernández Antolín, el espacio servirá no solo para aspectos relacionados con la Seminci, sino para acoger una programación continuada, tanto de proyecciones como de otras actividades relacionadas con el reconocimiento que la ciudad recibió de la Unesco para "fomentar su posicionamiento autonómico, nacional e internacional".

Por otra parte, Ciudadanos también ha planteado este viernes al equipo de Gobierno un plan de actuaciones en los barrios para el presente ejercicio que consta de 56 medidas, tanto urbanísticas como de otro tipo, que suman un total de 3,5 millones de euros y que serán estudiadas por el equipo de Gobierno para su ejecución.

El portavoz socialista ha precisado que estas propuestas, "en condiciones normales" serían iniciativas incluidas en una moción para el Pleno municipal, pero como está abierta esta línea de trabajo entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos se estudiarán en la mesa conjunta.

"Esto no quita que haya cosas en las que no estamos de acuerdo y de hecho votamos en contra, pero en este asunto tendremos que debatir y ver en que medida lo ponemos en marcha. No me atrevería a decir que llegará a buen puerto en todos los casos, pero sí en algunos", ha explicado Pedro Herrero.

En este sentido, cabe recordar que, tal y como se acordó en la firma del acuerdo presupuestario a iniciativa Ciudadanos, dada la suspensión de los Presupuestos Participativos de 2020, este año deberían reforzarse las actuaciones en los diferentes barrios de Valladolid para compensar, en la medida de lo posible, la falta de acciones que quedaron pendientes como consecuencia de la pandemia. Algo que el equipo de Gobierno ha recordado que ya ha tenido en cuenta, pero para lo que también recibe ahora aportaciones de la formación 'naranja'.

La reunión forma parte del pacto alcanzado el 14 de diciembre del pasado año 2020, cuando el Equipo de Gobierno -integrado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra-, y el Grupo Municipal Ciudadanos, "primando el interés de la ciudadanía de Valladolid y superando sus diferencias programáticas", alcanzaron un acuerdo en torno al excepcional ejercicio presupuestario 2021.

Las tres formaciones políticas siguen poniendo en valor el verdadero significado del término 'acuerdo político' en unas circunstancias tan excepcionales y ante la enorme magnitud de las necesidades a atender, sin que ello implique la pérdida de sus señas de identidad.

Los tres portavoces han mostrado su satisfacción con este trabajo conjunto que propició, como ha subrayado María Sánchez que el Presupuesto municipal de 2021 haya contado con el mayor porcentaje de apoyo en el Pleno "de la historia" del Ayuntamiento -17 votos a favor de un total de 27 concejales-.

Pedro Herrero, además, ha recordado que en esta mesa "falta un grupo político -en referencia al Partido Popular- que decidió salirse de la dinámica que empezó siendo positiva al inicio de esta mandato" y también durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. "Pero por razones que les corresponde a ellos detallar no quiso trabajar en el presupuesto", ha lamentado el portavoz del PSOE.

"LA CABEZA DE LA OPOSICIÓN, CUALITATIVAMENTE"

De hecho, Herrero ha aseverado que "numéricamente la cabeza de la oposición le corresponde a un grupo, pero cualitativamente corresponde a Ciudadanos", al tiempo que ha defendido que estos tres grupos políticos acabarán el mandato "con la cabeza alta", mirarán atrás y dirán que han hecho "un mandato acorde a lo que se requería".

Fernández Antolín, a quien los medios de comunicación han preguntado si esta colaboración con el equipo de Gobierno busca recabar apoyo de cara a las urnas para un partido en situación complicada, ha defendido que este trabajo no tiene una intención "electoralista", sino que se comenzó a fraguar hace más de un año "atendiendo a necesidades que parten de la pandemia".

En cuanto a la duración que pueda tener esta colaboración, Fernández Antolín ha empleado la conocida expresión del entrenador del Atlético de Madrid e fútbol, Diego Pablo Simeone, y ha apostado por ir "partido a partido" ya que mientras funcione su grupo no tiene queja.

María Sánchez también ha reconocido que los miembros de VTLP se sienten "cómodos" en el acuerdo pues ha recordado que su formación ha tenido como "seña de identidad dialogar e intentar llegar acuerdos", pues ha recordado que lo tenían "claro" desde 2015, cuando ya se destacó que la política municipal iba "a un ámbito sin mayorías absolutas, y quienes no sepan entenderse con otras formaciones lo iban a tener difícil".