Cvirus.- Oltra avança que l'horari de l'hoteleria permetrà que la gent estiga a casa "a les 12 com la Ventafocs"

Així ho ha explicat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha avançat que la restricció es plantejarà en el sentit d'establir una hora a partir de la qual no es poden admetre noves consumicions. No obstant açò, ha incidit que es concretarà demà.

Serà en la reunió d'aquest dissabte, convocada per a les 10.30 hores, quan es decidisquen les noves mesures que regiran una vegada acabe l'estat d'alarma, i a les quals Fiscalia ha confirmat que no s'oposa. L'última paraula la tindrà el Tribunal Superior de Justícia, que haurà de confirmar aquestes noves restriccions.

Així, ha detallat que han comunicat al TSJ quatre mesures que afecten a drets fonamentals, com el toc de queda entre les 00.00 i les 06.00 hores la limitació de 10 persones de les reunions socials i que aquest límit el puguen superar les famílies nombroses mentre siga una reunió de dos grups de convivència, i l'ampliació de l'aforament dels llocs de culte al 75%. La resta de mesures que s'arbitraran són competència de la Generalitat.

Respecte al tancament de l'hoteleria, ha explicat que segons les mesures hi ha hagut un interval entre l'hora límit i el toc de queda. Ara no serà "tan ampli" com quan tancaven a les 18.00, però sí "hi haurà un interval".

"VIDA I LLIBERTAT"

Respecte a les mesures que ha adoptat el Botànic, Oltra ha defès que han permès mantindre la incidència més baixa d'Espanya durant huit setmanes. Per açò, ha qualificat la legislació valenciana com de "vida i llibertat".