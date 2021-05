El Rialto, en "diàleg" per a consensuar les característiques del monòlit del 15-M anunciat per Ribó

El vicealcalde, Sergi Campillo, també portaveu de l'executiu local, ha assegurat aquest divendres que s'ha iniciat eixe "diàleg" amb l'objectiu d'aconseguir una "solució final". Així mateix, ha destacat que "l'acord" ha sigut una de les característiques del govern municipal des de 2015.

Campillo s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, en la qual ha comparegut al costat de la vicealcaldesa, després de ser preguntats per si hi haurà un canvi en la finalitat del monòlit i per si Compromís i PSPV han pres alguna decisió sobre aquest tema.

Eixe "diàleg" s'ha obert a partir de les apreciacions fetes per Gómez perquè el monòlit servisca per a "reconéixer a tots els moviments ciutadans". La responsable municipal va assenyalar que eixa és la postura del PSPV i va dir que no coneixia la proposta abans de parlar d'ella l'alcalde, després del que va exposar que és un "anunci per part d'un partit polític" i va apuntar que "no ha comptat amb el debat previ del govern".

Sergi Campillo ha asseverat que "els dos grups de l'equip de govern" estan "en diàleg per a acordar una solució final per a aquesta situació" encara que ha precisat que no poden "encara avançar qual va a ser la decisió definitiva".

"SEMPRE" HA ACABAT "ACORDANT"

No obstant açò, el vicealcalde ha subratllat que aquest executiu, "en els sis anys" de govern que porta "sempre" ha acabat "acordant". "No em cap cap dubte que serà així. Seguirà sent així", ha manifestat.

D'altra banda, preguntat per si la col·locació del monòlit en la Plaça de l'Ajuntament ha de ser aprovada en la Comissió de Patrimoni i per si el consistori té ja el vistiplau d'aquest òrgan, Sergi Campillo ha assenyalat que eixa és una "qüestió tècnica" que no coneix i que s'ha de consultar a Patrimoni Històric.