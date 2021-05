La Generalitat recorrerà "sens dubte" sobre el Tajo-Segura "quan es produïsca l'acte susceptible de recurs"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell a Guardamar del Segura, on ha incidit que "el transvasament és fonamental per a la Comunitat Valenciana, per a Alacant i per al sud de la província", i el govern valencià "seguirà defenent-ho com els últims anys, política i judicialment".

En aquest sentit, ha incidit que "no és un problema de capçalera, sinó del tram central", on "es carrega d'aigües contaminades i no depurades". "La contaminació en eixa part de la Comunitat de Madrid també és lliure", ha ironitzat.

Respecte a l'acord del Pacte Nacional de l'Aigua, ha argumentat que no solament la Comunitat Valenciana s'ha posicionat en contra, sinó també altres autonomies, i que "no hi ha hagut consens". En aquest sentit, ha incidit que perquè la Generalitat recórrega "s'ha de produir un acte administratiu", per la qual cosa ha incidit que recorreran "quan es produïsca l'acte susceptible de recurs".