El PP acusa a PSOE y Podemos de "bloquear" en el Congreso la tramitación de la ley para el traspaso de la AP-9

En un comunicado remitido a los medios, el parlamentario denuncia el "abuso" que, en su opinión, "están cometiendo PSOE y Podemos-Galicia en Común en la Mesa del Congreso al paralizar la tramitación" de esta iniciativa.

Según ha recordado, el pasado día 2 de febrero tuvo lugar, en el pleno de la Cámara Baja, el debate de toma en consideración de la proposición de ley. Tras superar el trámite anterior, el día 12 se acordó encomendar el dictamen sobre la misma a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia y abrir un primer plazo de ocho días hábiles -que expiraba el 24 de ese mes- para que los diputados y los grupos parlamentarios pudiesen presentar enmiendas al articulado.

Sin embargo, el diputado denuncia que, "desde aquella fecha", la Mesa del Congreso ya ha acordado 10 prórrogas, de las que ocho fueron aprobadas con la oposición de los dos parlamentarios del PP que integran este órgano -Ana Pastor y Adolfo Suárez-, que insistieron en cada reunión que el plazo debía concluir.

"Es injustificable que una iniciativa cuya toma en consideración fueaprobada por una amplia mayoría de 287 diputados y cuya tramitaciónse dispuso que fuera por el procedimiento de urgencia se encuentredeliberadamente bloqueada por los partidos que tiene el control de laMesa, el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos-Galicia en Común de lavicepresidenta Yolanda Díaz", ha incidido.

El diputado del PP ha asegurado "temer" que estas fuerzas políticas que integran el Ejecutivo central "pretendan con estas inexplicables prórrogas de plazos que esta proposición de ley no llegue a tramitarse, que no pueda mejorarse con enmiendas y finalmente aprobarse". "Desde el Grupo Parlamentario Popular no lo vamos a consentir", ha subrayado.

"GESTIÓN MÁS JUSTA"

El diputado del PP ha asegurado que la titularidad autonómica de la AP-9 permitiría al Gobierno gallego disponer de una herramienta para una gestión directa de la autopista que se adapte a las necesidades de Galicia.

En este sentido, ha recordado que la AP-9 es el eje de comunicación principal en Galicia al discurrir íntegramente por la Comunidad y conectar cinco de las siete ciudades (Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo). "Es, por tanto, el eje que conecta al litoral gallego y que sustenta buena parte de la economía y de la movilidad cotidiana de nuestra Autonomía", ha sentenciado.