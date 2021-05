AMP.- Carlos Mazón presenta la seua candidatura a liderar el PPCV amb un "projecte per a tots i per a guanyar"

Així ho ha asseverat en una roda de premsa en la seu del PPCV a València que ha començat agraint la "generositat" de l'actual màxima responsable dels 'populars' valencians, Isabel Bonig, que ahir va anunciar que renunciava a la seua acta i al seu càrrec de portaveu en Les Corts després de no comptar amb la confiança de la direcció nacional.

Mazón ha explicat que dóna aquest pas avant perquè creu que el PP "està preparat per a donar eixe últim impuls per a guanyar". "És un projecte per a guanyar, no perquè guanye el PP, sinó perquè guanye la Comunitat i para això hem de guanyar la Generalitat", ha manifestat, "per a tots i no solament per a alguns".

Una institució, ha continuat, que "governa un tripartit d'esquerra nacionalista" i que "baixa el cap" davant el Govern. "Ens rebel·lem davant la situació, nosaltres tenim l'orgull de valencianitat, de la nostra terra i defendrem el millor per a la nostra terra governe qui governe a Madrid".

Mazón ha al·ludit també a la "llibertat" i ha afirmat que treballarà perquè la valenciana siga "una terra on hi haja llibertat educativa, en la sanitat, per a l'activitat econòmica i en la butxaca dels ciutadans baixant els impostos i que defenga els seus senyals d'identitat sense complexos davant ningú, que no cedeix davant Catalunya ni odia a la Comunitat de Madrid".

Així mateix, ha anunciat que la líder del PP a València, María José Catalá, dirigirà el seu equip de campanya i, a més, si obtenen el suport dels seus companys, "la pròxima secretària general" del PPCV. Després d'agrair que acceptara, l'ha lloat com a "líder indiscutible del PP a València" i com una referència personal per a ell en ser "l'encarregada que la gran ciutat abandone el desànim".

També ha posat en valor que el president del Comité Organitzador del Congrés (COC), el diputat nacional Luis Santamaría, li haja cedit la seu i que "molts companys" li hagen animat en els últims mesos a donar aquest pas "tranquil, seré i adequat als temps". "O almenys així ho he intentat", ha constatat.

Però ha volgut deixar clar que es postula ara "per respecte" tant als seus companys com al procés i a l'encara presidenta, de qui ha ressaltat que "va tornar a demostrar que és una dona de partit" davant la junta directiva. "Té tot el meu respecte, admiració i afecte. Ella ha decidit el que ha estimat oportú", ha insistit recordant que ell també va deixar la primera línia fa 12 anys.

"Aquest és un partit lliure", ha resolt sobre el discurs crític que va fer Bonig amb la direcció nacional, unes paraules sobre les quals ha reiterat el seu "respecte absolut" perquè està en el seu dret. I ha agregat: "La confiança que vull és la dels meus companys, cap altra".

NEGA FAVORITISME DE GÉNOVA

Açò sí, ha reconegut que tenia "ganes de parlar" i postular-se, recalcant que el congrés ja estava previst i que ho va comunicar tant a la direcció autonòmica com a nacional quan es va veure amb "forces i ganes", a més d'assegurar que en els últims dies no ha parlat amb Pablo Casado. Ha negat "favoritisme" perquè "solament" és el candidat del seu equip i ara demana suport "humilment".

Carlos Mazón també ha defès que la seua relació amb 'Génova' és "fluïda" i parla sovint, la qual cosa veu coherent: "No hi ha designacions de la direcció nacional, seria incomplir els estatuts".

Preguntat per l'altre precandidat, José Vicente Anaya (alcalde d'Aiora), ha assegurat que intenta portar-se bé "amb tothom" i que és lliure de presentar-se. "Vaig a lluitar perquè arribem al congrés tots units", ha garantit, i ha confiat que aquests dies puga arribar a un "punt de trobada".

L'alacantí s'ha mostrat convençut que és capaç de liderar després del seu any al capdavant de la Diputació al costat de Cs, on creu que ha convençut "als qui havien estat i havien abandonat" el PP. "Eixe projecte està consolidat i perfectament en marxa: molt ràpid serem el primer partit a la Comunitat", ha confiat.

Així ha tret pit dels seus acords amb l'oposició a Alacant (Compromís i PSPV) tant en pressupostos com en mesures contra la pandèmia. "És un projecte en defensa del nostre", ha recalcat, en la defensa del turisme, l'aigua del transvasament o el calçat.

Sota el lema de la seua campanya '#MazonPresident', el precandidat ha promès que se centrarà a lluitar contra l'atur juvenil, "el principal drama de la Comunitat", i ha recordat després que quan era director de Joventut era del 13% i ara arriba al 42%.

Per contra, ha carregat contra el tripartit per "mirar a un altre costat i baixar el cap davant Pedro Sánchez", amb exemples com l'aliança valenciana de les bateries i la inversió a Martorell (Barcelona) o el "cuchillazo" al Tajo-Segura. Ha garantit que demanarà el finançament que correspon a la Comunitat mentre el Ministeri d'Hisenda "ens mana al córner".

Amb aquesta campanya inicia el procés de recollida d'avals entre els afiliats, als quals ha promès il·lusió, participació i protagonisme. També ha augurat que el congrés del PP de Castelló d'aquest dissabte serà "esperançador", amb la candidata Marta Barrachina que "donarà molt que parlar".

Els tres coordinadors provincials de la seua candidatura són Eduardo Dolón per Alacant (el seu predecessor en el PP), Salomé Pradas per Castelló (senadora i "una castellonenca de pro") i Avelino Mascarell per València (diputat provincial i alcalde de Xeraco). A nivell autonòmic la dirigeix Juan Francisco Pérez Llorca (diputat i alcalde de Finestrat).

Mazón ha insistit que aquest són els únics noms que li importen ara perquè vol una campanya "cap a dins, patejant la Comunitat". Tampoc ha volgut entrar en qui substituirà Bonig en Les Corts perquè a ell no li "correspon" i el PP té allí "19 magnífics diputats i tres portaveus adjunts meravellosos".

"LA MEUA ÚNICA ETIQUETA ÉS LA D'AFILIAT DEL PP"

En la roda de premsa sí li han preguntat per alguns noms, com el de l'expresident Eduardo Zaplana amb el qual va treballar en el seu primer càrrec polític. D'eixa època ha reivindicat "el molt i bo que ha fet el PP des de 1995", un llegat del que se sent molt orgullós, encara que ha remarcat després que la seua única etiqueta és la d'afiliat del PP i no la de 'zaplanista'.

Respecte a l'expresident Francisco Camps, davant els seus oferiments com a candidat, s'ha limitat a afirmar que intentarà parlar "al màxim" amb els seus companys de partit. També ha assenyalat que tots els presidents de la Generalitat han tingut els seus encerts i errors i que ell es queda amb els de el PP.

Sobre si es veu més pròxim a Ayuso a Feijóo, Mazón ha resolt que se sent proper a Catalá. Tampoc ha elucubrat sobre una possible adhesió de Toni Cantó -exsíndic de Cs que va intentar captar el PP per a la campanya del 4M-, perquè "no està afiliat i si es presenta va a tindre complicat que li admeten".

I ha descartat que l'eixida de quatre diputats de Ciutadans del partit, aquest mateix divendres, puga tindre repercussió en la Diputació, on hi ha un govern amb "gent seriosa" que veu sòlid: "El Pacte d'Elx és robust".

Preguntat per si és una operació per a absorbir a càrrecs, Mazón ha rebatut que "el més important és la reunificació del centre dreta valencià", que creu que naix des del PP independentment dels dirigents. "No hi ha causa-efecte", ha dit, encara que li pareixeria fantàstic que qualsevol vullga sumar-se al seu partit perquè té "els braços oberts".