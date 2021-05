Claves | ¿Qué está permitido hacer en Madrid a partir del fin del estado de alarma este domingo?

El levantamiento del estado de alarma, a partir de este domingo 9 de mayo, implica el fin de algunas medidas tomadas para prevenir la expansión de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las Comunidades Autónomas se han mostrado partidarias de mantener aún otras restricciones, y de hecho durante semanas han mantenido un tenso debate con el Gobierno Central para que este delimitase hasta dónde están facultadas las regiones en este respecto.

Sin embargo, el Ejecutivo central se ha limitado a apuntar a la Ley de Salud Pública de 1987, que permite a los territorios tomar medidas excepcionales en caso de crisis sanitarias. Como apoyo, el Gobierno promulgó un real decreto para que estas medidas se sometan directamente a la ratificación del Tribunal Supremo, en lugar de a instancias previas.

Así, las nuevas normas se circunscriben a lo que decidan las distintas Comunidades Autónomas y tendrán que ser posteriormente refrendadas por el Supremo. Estos son, por tanto, algunos de los cambios que se producen en este sentido en la Comunidad de Madrid.

¿Hay toque de queda?

No. La consejería de Sanidad confirmó este viernes que no planea mantener esta medida, ya que consideró que afecta a derechos fundamentales y, por tanto, no está capacitada para mantenerla. Además, el titular de este departamento, Enrique Ruiz, afirmó que a partir del domingo la implantación de medidas responderá a la situación epidemiológica.

Entonces, ¿puedo estar en la calle hasta las 3 de la mañana?

Sí, aunque cabe señalar que únicamente en la noche del sábado al domingo se producirá una situación anómala: al estar en vigor aún el estado de alarma el sábado, el toque de queda continuará vigente entre las 23 horas y las 0 horas, por lo que no se podrá estar en la calle entre las 11 y las 12 de la noche pero se podrá salir después.

¿A que hora cierra la hostelería?

El horario de bares y restaurantes será de 6 de la mañana a las 12 de la noche, con las 11 de la noche como límite para admitir nuevos clientes.

¿Sigue el límite de aforo en bares y terrazas?

Sí, aunque se relaja un poco. En concreto, la hostelería tendrá un aforo del 50% en interiores y del 75% en exteriores; un máximo de cuatro comensales por mesa en el interior y de seis en las terrazas y se mantiene la prohibición del consumo en barra.

¿Y en el cine, el teatro...?

Otro tipo de establecimientos, como los culturales, tendrán normas diferentes. Así, estos últimos podrán cerrar a las doce de la noche, y las entradas deberán ir siempre con butacas asignadas y espacios libres entre ellas. Los centros comerciales tendrán una limitación de aforo del 75% y un horario de apertura entre las seis de la mañana y las once de la noche. Los recintos deportivos podrán abrir entre las seis de la mañana y las once de la noche, con un aforo limitado al 50% en interiores.

En los lugares de culto se limita el aforo con carácter general al 50 %. En velatorios y entierros no hay variación ya que se mantienen la presencia de 50 personas al aire libre y de 25 en espacios cerrados.

Las academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada mantendrán como hasta ahora un aforo del 75 %.

Donde queda igual el aforo máximo es en parques recreativos infantiles (40 %); los parques de atracciones, zoos, acuarios y centros recreativos turísticos (60 %); las ferias comerciales, congresos, reuniones o juntas de propietarios (75 %); y los locales de juego, apuestas, casino y el hipódromo (50 %), todos ellos pudiendo abrir hasta las doce la noche.

¿Se permiten las reuniones en casas?

Sí. Enrique Ruiz ha aclarado que esta restricción no se mantendrá, ya que considera que es una medida "restrictiva de derechos fundamentales" que la Comunidad no tiene "cobertura suficiente" para imponer. Por tanto, los madrileños podrán reunirse con no convivientes en sus casas a partir del domingo. No obstante, el Gobierno regional lo mantiene como una recomendación.

¿Tengo que llevar mascarilla?

Sí. Por ahora, esta medida se mantiene en las mismas condiciones, por lo que deberá llevarse tanto en espacios abiertos como cerrados, salvo que la actividad que se está realizando lo impida específicamente (comer, ciertas actividades deportivas) o exista una razón médica debidamente justificada que indique lo contrario.

¿Puedo salir de la Comunidad?

Si. La mayoría de las comunidades levantarán esta medida, entre ellas Madrid, aunque algunas la mantienen, ya sea porque ha recibido aval judicial o mientras estén a la espera del mismo. Con lo cual, aunque se puede salir de la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta que no se podrá entrar en algunas de las demás.

En concreto, las comunidades que mantienen la entrada restringida son Baleares (donde los turistas tendrán que justificar su llegada y someterse a un control sanitario), Canarias (donde se establecerán controles en los aeropuertos), Euskadi y la Comunidad Valenciana (si bien las autoridades se plantean levantarlo) próximamente.

¿Y moverme libremente por la Comunidad?

No del todo, aunque si en gran parte de ella. La Comunidad mantendrá la estrategia actual de confinamientos por zonas básicas de salud, con lo que queda restringida la entrada a ciertas zonas y la salida a sus residentes.

A partir de las 00.00 horas del domingo 9 de mayo se eliminarán las limitaciones en las ZBS de Alcalde Bartolomé González (Móstoles), Silvano (Hortaleza) y Villa de Vallecas (Villa de Vallecas) y en las localidades de Manzanares el Real y San Agustín del Guadalix.

Por su parte, se mantienen perimetradas hasta las 00:00 horas del lunes 17 de mayo las ZBS de Vicente Muzas (Hortaleza), Daroca y Ghandi (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas), Chopera (Arganzuela), Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Las Ciudades y Las Margaritas (Getafe), Las Rozas (Las Rozas), Majadahonda (Majadahonda) y La Princesa (Móstoles).

Se incorpora como nueva zona confinada la de Leganés Norte (Leganés), con la movilidad restringida hasta las 00.00 horas del lunes 24 de mayo.

El Gobierno regional, no obstante, está pendiente de la aprobación judicial que ya ha solicitado para esta medida. Con todo, dado que esta medida ya empleó antes de la declaración del segundo estado de alarma sin objecciones judiciales, lo más probable es que el Supremo la avale.