De la Hoz dice que el PP no colaborará ni activa ni pasivamente en la estrategia del PSOE de "usar a los muertos"

"No vamos a admitir por el nombre de aquellos que desgraciadamente han sufrido en las residencias", ha añadido que ha criticado la "desgraciada política de utilización de los muertos en beneficio propio".

De la Hoz ha preferido no avanzar cuál será la posición concreta de su grupo respecto a la nueva solicitud de creación de la comisión de investigación, que decayó en diciembre de 2020 cuando PP y Ciudadanos contaban con mayoría absoluta en la Cámara, con el argumento de que "queda mucho" pero ha sido tajante al aseverar que "suceda lo que suceda" el PP no va a permitir que se use esa comisión de investigación "para lanzar los muertos en las residencias" al Gobierno de Castilla y León.

"Lo que el PP no va a hacer es convertirse en un cooperador necesario de la estrategia del Partido Socialista de utilizar a los muertos en las residencias para lanzárselos al Gobierno del PP", ha sentenciado De la Hoz que ha rememorado que fue Podemos el que en junio de 2020 pidió una investigación en las residencias, posibilidad que fue rechazada entonces por un Luis Tudanca "entonces leal, colaborador y no echado al monte", como le reprocha ahora, con el argumento de que era "una barbaridad".

De la Hoz ha acusado a Tudanca de aprovecharse "de forma indigna" del apoyo de una "tránsfuga" -María Montero firma la petición que rechazó en diciembre cuando estaba en Ciudadanos- para afear al PSOE que pida en Castilla y León lo que rechaza allí donde gobierna.

Asimismo, el portavoz del PP en las Cortes ha defendido una vez más el contenido del informe presentado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre lo ocurrido en las residencias en la primera ola de la pandemia y ha recordado al respecto que si el Gobierno de España hubiese tomado medidas "tan sólo una semana antes" del 13 de marzo de 2020 las muertes en las residencias habrían bajado un 80 por ciento.

"Pero de esto no quieren que hablemos", ha reprochado De la Hoz que ha lamentado la radicalización del PSOE de Castilla y León en los últimos meses, una estrategia que, según ha augurado, se mantendrá en lo que queda de legislatura.

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, se ha reafirmado en el 'no' de la formación naranja a la creación de la comisión de investigación, al igual que en la anterior ocasión, y ha reiterado que los liberales son partidarios de una "investigación COVID" para reprochar al PSOE que se "empeñe" en acotarlo sólo en las residencias y en la gestión de la Junta, olvidando, a su juicio, de forma interesada los informes previos al 13 de marzo que "obvió" Gobierno.

"A ver si se enfada Ábalos y hace una llamadita", ha ironizado David Castaño en alusión directa en este caso a la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, "tan digna", ha espetado para rechazar la "maniobra política de desgaste" de los de Tudanca. "Esto es feísimo", ha zanjado.

Por su parte, la secretaria del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha preferido no entrar en el "juego" del "insulto diario" y del "lodazal y del fango" que, a su juicio, mantienen PP y Ciudadanos en este asunto si bien ha apuntado a que puedan tener "algún problema" que se "deberían hacer mirar".

"Quien algo oculta, algo teme", ha sentenciado Gómez que ha acusado a la Junta y a los grupos que la sustentan de tratar de desviar la atención y de maniobras de distracción para eludir que la responsabilidad en la gestión de las residencias es de las comunidades autónomas.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, se ha mostrado convencido de que la comisión de investigación saldrá adelante y sin llegar a pleno porque PP y Ciudadanos saben que en esta ocasión perderían ese debate tras quedarse sin la mayoría absoluta.

Dicho esto, ha insistido en que el objetivo de la comisión de investigación es conocer lo que ocurrió para corregir los errores para evitar que no se vuelva a repetir la "tragedia" vivida en las residencias, lo que pasa, en su opinión, por reforzar lo público.