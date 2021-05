Las concejalas de Cs en Castelló, Paula Archelós, y Borriana, María Jesús Sanchis, abandonan el partido

La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castellón Paula Archelós y la única edil de la formación con la que cuenta el consistorio de Borriana, María Jesús Sanchis, han anunciado en sus cuentas de Twitter que abandonan el partido.

Archelós explica en un comunicado que se trata de una decisión personal, "pero muy reflexionada". Según indica, Cs ha dado un giro de 180 grados durante el último año y la Dirección Nacional ha convertido un proyecto que generaba "ilusión y confianza" en los españoles en un partido "sin rumbo y cerca de la extinción".

"No respetar los resultados de la primarias en Cataluña, autocensurarnos en Murcia o los malos resultados de la Comunidad de Madrid, por convertirnos en la muleta del sanchismo, junto con independentistas y comunistas, son algunas de las malas decisiones que nos han llevado al abismo", apunta.

Archelós subraya que los acontecimientos, sumados a los nombramientos de Jesús Gimeno como secretario de Institucionales autonómico y de Cristina Fernández, coordinadora provincial, han contribuido a tomar su decisión.

"Son perfiles políticos que nos retrotraen a lo peor de la vieja política, las cuales no representan en absoluto los valores morales ni principios éticos que me identifican", señala Archelós, quien añade que no quiere que se la relacione con esta forma de actuar "ni un día más", y por eso ha tomado la decisión de abandonar Cs y pasar al grupo de no adscritos.

Finalmente, afirma que quedarse en Cs sería ser "cómplice" de las formas "personalistas e interesadas" empleadas por parte de Jesús Gimeno y su coordinadora provincial "con el fin de colocar a familiares y amigos".

SANCHÍS

Por su parte, la concejala de Cs en el Ayuntamiento de Borriana, María Jesús Sanchis -con cuya marcha del partido el consistorio se queda sin representación de esta formación- también ha criticado las "malas decisiones" de Jesús Gimeno y Cristina Fernández, en su "afán" por apartarla y por "colocar afines en la candidatura de Burriana".

Sanchis destaca que el partido está "irreconocible" a nivel nacional por "las malas decisiones", como la moción de censura de Murcia y sus pactos con el sanchismo, "sumado a los malos resultados electorales del último año, sin provocar por ello en la Dirección ni una sola dimisión". Pero -añade- "peor es la situación que atraviesa el partido a nivel autonómico, con falta de transparencia, decisiones dictatoriales y cambio de asesores sin explicaciones a afiliados ni cargos públicos".

Se da la circunstancia de que este viernes los hasta ahora diputados de Ciudadanos (Cs) Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis han abandonado el grupo parlamentario en Les Corts. Martínez acababa de ser nombrado portavoz adjunto y Sanchis entró a Les Corts hace pocas semanas en sustitución de Toni Cantó.