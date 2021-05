¡Al buen tiempo, buenas ofertas! Los trucos para que el calor no nos pille desprevenidos

Las buenas temperaturas generalizadas de esta semana parecen haber sido un oasis, puesto que la borrasca Mathieu promete viento y lluvias que nos alejan, de nuevo, del deseado verano. Sin embargo, en 20deCompras, además de amantes del estío, somos previsores y, por ello, queremos ofrecerte ideas para que tengas todo preparado para cuando, por fin, las altas temperaturas lleguen para quedarse. Visto lo visto, puede ser en cualquier momento, por lo que no está demás ir calentando nuestra barbacoa y preparando nuestra terraza con muebles nuevos.

Así, lo que no puede faltar nunca en nuestro bolso, ni siquiera en invierno, pero ahora menos, es una crema con protección solar. El tiempo cambiante puede hacernos creer que un día nublado se quedará así y, de repente, que salga el sol y nos pille en una terraza sin protección. Una buena (y cómoda opción) es optar por un fotoprotector facial en brocha. Este modelo de Isdin tiene protección 50+ contra la luz azul, la radiación del sol y efecto antipolución para evitar la aparición temprana de arrugas y las manchas en la piel. Además de ser fácil de aplicar (¡no estropea el maquillaje!), ahora está rebajado en Druni y puede ser tuyo por menos de 27 euros.

Fotoprotector solar en brocha. Druni

Otras ofertas para estar preparado para el buen tiempo

- Gafas de sol. Igual que hay que proteger nuestra piel, nuestros ojos también necesitan de ciertos cuidados y nada mejor que apostar por unas gafas de sol de calidad. Estas de Tom Ford, además de asegurar la salud de nuestros ojos, siguen las tendencias gracias a su diseño cat eye de acetato.

Gafas 'cat eye' de Tom Ford. El Corte Inglés

- Sandalias de cuña. Y no ha llegado el buen tiempo hasta que no liberamos nuestros pies. Eso sí, pasar de la bota a la sandalia que solo se ata al tobillo o se sujeta en la punta de los dedos no es recomendable. Para evitar las rozaduras y los problemas en talones, podemos apostar por este modelo que aúna comodidad y estilo.

Sandalias de cuña. El Corte Inglés

- Lámpara antimosquitos. Y de nuestro armario a casa, donde las zonas exteriores se convierten en las favoritas. Eso sí, cuando el sol ya se va y llega el atardecer, los mosquitos hacen acto de presencia, pero podemos mantenerlos a raya con esta lámpara con luz ultravioleta.

Lámpara antimosquitos. Amazon

- Toldo. Para evitar que el calor se acumule en nuestra terraza y no podamos casi salir, podemos optar por un toldo que nos permitirá disfrutar del espacio exterior hasta en los momentos de mayores temperaturas y, por supuesto, cuando caiga el sol. Este modelo de Axt Shade, además, es resistente al agua.

Toldo de protección. Amazon

- Un kit de mojitos. Las tardes de verano no son lo mismo sin un mojito en la mano y para prepararlos en casa este kit contiene todo lo necesario... ¡por menos de 20 euros! Desde el exprimidor de frutas hasta un molde para hacer hielo triturado. ¿Quién va a convertirse en el coctelero del verano?

Kit para preparar mojitos. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.