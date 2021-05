Un total de 16 proyectos de Bizkaia se acogen al apoyo para innovación en emprendimiento y empleo de calidad

Estas políticas de empleo se desarrollan a través de asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, así como instituciones universitarias sin ánimo de lucro, centros de enseñanza de Formación Profesional u organizaciones clúster sin ánimo de lucro.

La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha visitado esta semana algunas de las acciones contempladas en este iniciativa, como la relacionada con las 'Smart Cities' que desarrolla CamaraBilbao o el proyecto 'Nehurriak Hartzen' que desarrolla la Fundación Integrando (en colaboración con la Asociación Amigas de la Costura).

Laespada ha lamentado que no se puede "predecir con certeza el futuro económico y del mercado laboral", pero ha destacado la necesidad de "afrontar las transiciones digital, verde y sociosanitaria" desde la innovación, la equidad social en el acceso a las oportunidades de capacitación y el reciclaje profesional.

"En primer lugar, porque estamos convencidas de que la mejor inversión en nuestro futuro es invertir en nuestra gente. En las capacidades que demanda el mercado laboral. Las necesidades de competencias no existen 'per se'. No nacen por generación espontánea. Surgen de los problemas o disfunciones que viven las empresas, de los proyectos que tienen, de la evolución de los empleos, de los cambios tecnológicos, normativos, sociales, culturales. Son brechas entre las capacidades que tenemos y las que necesitamos", ha apuntado.

Por ello, ha añadido, "el punto de partida" de este programa es responder a las necesidades. Este Decreto foral busca iniciativas que fomenten la calidad en el empleo a través de proyectos y metodologías innovadoras, con apuestas por nuevas formas empleo "alejadas de la precariedad y desde claves como la igualdad de oportunidades, la conciliación y corresponsabilidad, fórmulas novedosas de organización de empleo, afloramiento de economía sumergida y atención a la diversidad", ha precisado la Diputación.