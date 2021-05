Riaño (ALLA) llama a los políticos a hablar "sin perder tiempo" sobre "la oficialidad que Asturias demanda y necesita"

Así lo ha indicado en su discurso por la Xunta Extraordinaria de la ALLA por el Día de les Lletres en el Teatro Campoamor, donde la institución ha acogido a los nuevos miembros: el escritor Xandru Martino como académico correspondiente y a la periodista Pilar Rubiera Alonso como miembro de honor.

Un acto al que han asistido el presidente del Principado, Adrián Barbón; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán; la consejera de Educación, Carmen Suárez; el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos; el rector Ignacio Villaverde; representantes de todos los grupos parlamentarios menos Vox y de sindicatos y asociaciones, además de alcaldes de 13 concejos, entre los que no estaba Oviedo, que acoge el acto.

Riaño, que comenzó su discurso recordando a las personas que han sufrido los efectos de la COVID y a los sectores clave, ha recordado que la crisis sanitaria ha afectado a la tarea académica y que no se han podido llevar adelante actividades como la Universidad Asturiana de Branu (UABRA). Sobre el trabajo futuro ha recordado que la institución está en estos momentos trabajando en un diccionario de gallego-asturiano y que este año esperan tener datos definitivos del estudio sociolingüístico del Navia-Eo.

Por otro lado, Riaño ha afirmado que en estos meses la ALLA ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios menos con Vox. "En todos los casos en un clima de respeto y de diálogo franco que agradecemos y que es el que necesita la dignificación de la lengua asturiana", ha dicho.

En ese sentido, el presidente del ALLA ha indicado que hay abiertas nuevas oportunidades para la dignificación del patrimonio lingüístico asturiano gracias a iniciativas como que el Congreso se posicionara a favor de la oficialidad o la sentencia de el Constitucional a favor del uso de este idioma en la Junta General, que según la ALLA muestra que "el uso efectivo y oficial de la lengua nada más puede garantizarse a través de una reforma estatutaria que así lo recoja".

Riaño ha señalado que la situación legal de la lengua asturiana "no es homologable a la solución alcanzada por las ciudadanías gallega, vasca, navarra, catalana, valenciana, balear o aranesa" y ha recordado que Asturias "no avanzó, ni social ni económicamente, por no valorar nuestra riqueza lingüística a lo largo de los últimos cuarenta años".

"Es irracional ir contra esa realidad y es insostenible pretender justificar que en las otras comunidades bilingües sí se tenga que cumplir la Constitución y en Asturias no", ha afirmado, para destacar que "todavía estamos a tiempo de salvar una lengua y una cultura milenarias que nos pertenecen a nosotros, pero también a la humanidad entera".

En ese sentido, ha llamado a hacerlo "con generosidad, sin exclusiones y fijando el acuerdo entre la sociedad asturiana representada en la Junta General". "El mejor futuro para la lengua exige los mayores consensos y la necesidad de que nadie que sienta a Asturias quede al margen de los pactos", ha afirmado Riaño.

Para acabar, ha llamado a los representantes políticos a hablar "sin más pérdida de tiempo" sobre la oficialidad "que Asturias, constitucionalmente, demanda y necesita". En ese sentido, ha ofrecido la ALLA para asesorar porque "es esta una oportunidad que no podemos dejar de lado" para hacer llegar a las generaciones futuras "el alma de Asturias".

"Este tiene que ser el último Día de les Lletres Asturianes sin oficialidad. Dentro de un año tenemos que estar aquí, otra vez, festejando estar libres de la pandemia y con la libertad lingüística que fija una oficialidad lograda entre todas y todos", ha sentenciado el presidente de la ALLA.