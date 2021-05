El record a Hyuro centra la trobada d'art urbà Poliniza Dos de la UPV

Hyuro, que va participar en les edicions de 2011 i 2015 de la trobada -i que a més va pintar en el barri del Carmen el mural d'homenatge a l'activista sociopolítica canadenca Jane Jacobs en el marc del projecte Murals Interactius Dones de Ciència de la UPV i Les Naus-, protagonitzarà la trobada Poliniza Dos 2021, que tindrà lloc del dilluns 10 al divendres 14 de maig.

Per a homenatjar-la, l'organització de Poliniza Dos ha convidat a nou artistes urbans de prestigi internacional que van tindre relació amb ella -Axel Void, Escif, Ekta, SAM3, Daniel Muñoz, Aruallan, EVER, JAZ i Mohamed L'Ghacham- per a pintar els murs del campus de Vera de la UPV, seguint la tradició de la trobada, la primera edició de la qual va tindre lloc en 2006.

El programa ho completen l'exposició col·lectiva 'Processos a través de l'espill', que mostrarà, del 14 de maig a el 1 de juliol, obres d'Hyuro i altres artistes en la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles arts; i la taula redona 'Rompiendo el muro de cristal', moderada per Mijo Miquel i que comptarà amb la participació dels artistes Galeta María, Aruallan i Vinz, i la docent Imma Milà, detalla l'universitat en un comunicat.

La taula redona tindrà lloc el dijous 13, en l'auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles arts, a partir de les 19.00 hores. L'entrada serà lliure fins a completar l'aforament reduït obligat per les mesures antiCovid-19, i l'esdeveniment serà retransmès per streaming.