Oltra defèn que el Botànic "anteposa els interessos valencians" enfront del Govern "o la institució que siga"

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per les crítiques a l'executiu del president de la Diputació d'Alacant i candidat a la presidència del PP, Carlos Mazón.

Oltra ha remarcat que hi ha un "ampli acord parlamentari i social" on "tots els partits democràtics per unanimitat" han "recolzat la reivindicació del finançament just i la regularització del deute que s'ha produït per l'infrafinançament, així com les inversions en arranjament al pes poblacional".

"No solament els partits democràtics, sinó també les entitats cíviques i socials i locals, i també el president de la Diputació d'Alacant es va adherir".