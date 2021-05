Detingut un home acusat d'atracar 2 gasolineres després d'intimidar a dependentes amb un ganivet a Betxí (Castelló)

La Guàrdia Civil ha detingut en Betxí a un home que suposadament va atracar de forma violenta i intimidant dos gasolineresen les localitats d'Onda i Vall d'Uixò, de les caixes registradores de la qual va sostraure 560 euros.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, els fets van succeir els passats dies 2 i 3 de maig. En el primer robatori comès en la localitat d'Onda, l'ara detingut, després d'accedir a l'establiment ocultant el seu rostre amb una mascareta i un capell de llana, suposadament va intimidar amb un arma blanca a la dependenta, a la qual va acoquinar i va obligar a tirar-se al terra per a així perpetrar el fet delictiu amb major seguretat.

L'home va sostraure la recaptació de la caixa registradora, que ascendia a 260 euros, i va abandonar el lloc tot seguit en un vehicle.

L'endemà, va anar en una estació de servici de la localitat de Vall d'Uixó on es va cometre un nou atracament. En aquest cas elpresumpte autor, que també ocultava la seua cara, després d'accedir a l'establiment, es va abalançar directament de forma violenta sobre ladependenta, que va caure al terra, on va ser arrossegada diversos metres per l'interior de la gasolinera mentre era amenaçada amb un ganivet de grans dimensions.

Després de sostraure la totalitat dels diners de la caixa registradora, la va obligar a continuar estesa al terra mentre ell fugia del lloc en un turisme.

ROBATORIS SIMILARS

La Guàrdia Civil va engegar una investigació on va comprovarque els dos robatoris amb intimidació tenien característiques similars, doncs el presumpte atracador ocultava el seu rostre amb una mascareta i un capell de llana i accedia a les estacions de servici en les quals les empleades eren dones aprofitant l'hora pròxima al tancament mentre la dependenta estava sola.

En tots dos atracaments es valia d'un ganivet de grans dimensions per a intimidar a les seues víctimes, a les quals obligava a esperar tombades al terra mentre el cometia els il·lícits fins al seua fugida.

Després de múltiples tasques d'investigació, tasques de vigilància, monitoratge discret i seguiment policial, la Guàrdia Civil va obtindre proves evidents de l'autoria d'aquests fets i va procedir a la identificació, localització i detenció aquest dijous d'un home de 55 anys, veí de Betxi, com a presumpte autor dedos delictes de robatori amb violència i intimidació.

Al mateix li figuren nombrosos antecedents, molts d'ellsdelictes de robatori amb violència i intimidació en gasolineres de laprovíncia de Castelló.

Els agents han trobat en l'interior del vehicle del detingut varis objectes i efectes que emprava en la comissió dels fetsdelictius. Les diligències instruïdes, juntament amb el detingut, han sigut entregada en els Jutjats d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Nules.