Philips tiene el secreto para el afeitado perfecto: modelos con rebaja para lucir barba esta primavera

Conseguir el mejor afeitado es cuestión de paciencia... y de contar con buenas herramientas. Aunque nos encantaría poder ir al barbero una vez a la semana para que nos arreglara la barba, nuestro tiempo disponible y nuestra economía no nos lo permiten y, por ello, no nos queda más remedio que guardar un ratito de nuestro tiempo en casa para acometer esta tarea. Además, si queremos mejores resultados, no dudaremos en incluir en esta rutina un vaporizador facial que ayude a evitar que algunos pelos rebeldes queden enquistados y puedan provocar granos e inflamación en ciertas zonas como la parte baja del rostro o incluso el cuello.

Tras esta primera acción, toca ponerse manos a la obra para darle a nuestra barba la forma y la longitud deseada, puesto que hay quien prefiere los afeitados apurados y quien opta por dejárselas crecer. Elegir cuál será nuestro estilo es importante para decantarnos por una herramienta u otra, aunque sería indispensable contar con una afeitadora y una recortadora en nuestro neceser que nos den soluciones variadas en cualquier momento. Este binomio nos permite descargar más fácilmente nuestra barba y, también recortar con mayor precisión para conseguir el acabado deseado. Pero, lo mejor, es incluir cualquier dispositivo que nos ayude a lograr el look deseado a buen precio.

Con esta premisa, Philips ha activado su promoción especial del Cuidado Masculino donde muchos modelos cuentan con rebaja para preparar nuestra barba para el verano. Entre todos los modelos, en 20deCompras hemos elegido uno de nuestros favoritos por tener un buen precio y por permitir el afeitado en seco y en húmedo: se trata de la afeitadora Shaver series 3000 que tiene un precio rebajado de 74,99 euros. ¿Listo para conseguir el look deseado?

Esta maquinilla permite afeitado en seco y en húmedo. Philips

Por qué es nuestra favorita

Por ofrecer un afeitado apurado. Gracias a su cabezal con movimientos pivotantes, flexibles y de flotación en cinco direcciones, esta afeitadora repasa el contorno del rostro y consigue un afeitado depurado. Con ello se ajusta al contorno de la cara y el cuello, con un contacto suave con la piel. También incorpora un cortapatillas desplegable para recortar esta zona y el bigote.

Por ofrecer un resultado uniforme. Las 27 cuchillas autoafilables que integra están diseñadas para ofrecer un afeitado uniforme, preciso y apurado.

Por funcionar en seco y en húmedo. Este modelo es versátil y práctico, puesto que se ajusta a nuestras necesidades para ofrecer los mejores resultados. Así, si disponemos de menso tiempo, nos permite un afeitado en seco, mientras que, si queremos mayor comodidad, combina a la perfección con geles y espumas.

Por su autonomía y comodidad. Tras una hora de carga, este modelo nos ofrece 60 minutos de autonomía y podemos saber cuánto nos queda en el indicador de batería. Asimismo, se enjuaga con agua fácilmente. Además, en 5 minutos ofrece una carga rápida para un afeitado completo cuando vamos con prisa.

