La pulla de Sylvia Pantoja a Isabel Pantoja en 'Supervivientes' que ha hecho saltar a Anabel: "Qué envidiosa eres"

Como cada jueves, los concursantes de Supervivientes han vivido una prueba de recompensa en la que competían por conseguir deliciosa comida. En este caso, se trataba de un surtido de quesos que todo el mundo quería comer. Sin embargo, Sylvia Pantoja se negó a hacer el reto que tenían preparado porque aseguraba tener "claustrofobia".

La prueba consistía en, con las manos atadas a la espalda, deshacer unos nudos con la boca para abrir una puerta y, después, pasar por debajo de un palo sobre un charco de barro. Finalmente, había que llevar unos cocos, cogidos también con la boca, hasta una cesta.

Pero la prima de Isabel Pantoja decidió no participar y no optar a conseguir la recompensa: "No puedo jugar cuando me tapan los ojos o cuando me atan. Me da claustrofobia y me caigo. La salud para mí está ante todo y, como soy tan patosa, no me compensa jugar a un juego en el que sé que no voy a ganar de entrada. Me veo estancada y me va a dar algo. Prefiero no hacerlo".

Mientras Lara Álvarez intentaba convencerla, Jorge Javier Vázquez bromeaba con ella. "No te preocupes, Sylvia, que para la semana que viene te traemos el Monopoly", le dijo el presentador. "¿Sabes qué? Tu prima la hubiera hecho".

Sin embargo, la concursante no estuvo de acuerdo con el de Badalona, y no dudó en rebatirle su afirmación: "No lo creo, hizo muy pocas pruebas la verdad". Esto hizo saltar enseguida a Anabel Pantoja, que estaba en plató.

"Que envidiosa es, es envidiosa hasta ahí", espetó la sobrina de la tonadillera y Jorge Javier se apresuró a decir que había sido ella. "Lo sé, por el tono de voz", respondió Sylvia Pantoja e ignoró sus palabras, demostrando que no le importaba esta crítica.