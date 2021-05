CCOO demana que es mantinga l'organització actual dels CICUS i defèn un model provincial "amb atenció de qualitat"

La sindicat ha assenyalat, en un comunicat, que "recentment, la Conselleria de Sanitat ha publicat un esborrany d'estructura i organització de Servici d'Emergències Sanitàries per a unificar en un únic centre un model que ara és provincial".

La FSS CCOO-PV ha insistit en la seua petició perquè seguisca el model actual amb la finalitat de "mantindre la qualitat del Servici d'Emergències Sanitàries, evitar que es dilaten els temps de resposta i oferir la millor atenció mèdica d'urgència".

"És important que hi haja tres centres d'informació i coordinació amb locutors/es experts/es que coneguen la zona i determinen quin tipus d'ajuda urgent es precisa en el lloc exacte on s'ha produït l'incident", ha exposat la federació sindical.

Així mateix, ha censurat que "la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pretén prendre la decisió de centralització sense negociar amb els i les representants de les persones treballadores, quan afecta a les seues condicions laborals" i ha considerat que així demostra "una vegada més la seua constant manca de tarannà i nul·la capacitat de diàleg".

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV ha apuntat que "la centralització és un pas arrere en el desenvolupament del Sistema Valencià de Salut i un gravíssim perjuí".

Al seu torn, ha destacat la seua aposta per "un millor accés i uns servicis sanitaris de la major qualitat possible per a les persones usuàries, amb organització i estructura de proximitat" i dirigits des de l'àmbit local" per a estar prop del pacient, conéixer "la seua realitat específica i les dificultats del seu entorn".

"MINVANT EFECTIUS"

"Insistim que l'organització que manté la diferència provincial té una millor distribució de les emergències sanitàries per a la població", ha agregat, després del que ha manifestat que "la conselleria ja està minvant efectius". Referent a açò, ha indicat que, "per exemple, a Alacant i Castelló ja s'estan amortitzant places", la qual cosa està "influint directament en l'ocupació".

CCOO-PV ha exigit paralitzar "el desmantellament de l'actual funcionament i organigrama del Servici d'Emergències Sanitàries" per a garantir "el model provincial" en benefici de la població i la qualitat dels servicis sanitaris d'emergència.