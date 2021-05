Gabilondo, tras recibir el alta: "Ha sido una campaña muy exigente"

Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia madrileña en las elecciones del 4-M, ha recibido este viernes el alta después de que el jueves ingresara por un problema cardiaco. En concreto, una arritmia leve.

A la salida del hospital, el socialista ha asegurado que la campaña electoral fue muy exigente, pero achaca el problema cardiaco a un "cúmulo de cosas". "Cuando ocurre esto no es solo una causa única. Tengo que aceptar que tengo una edad, que no soy un chaval", ha comentado arrancando las risas de los periodistas congregados en la puerta.

Aún así, ha admitido que han sido semanas intensas tanto física como mentalmente: "Han sido casi 40 días y 40 noches y desde que se convocaron las elecciones 54. Ha sido muy exigente, creo que es fundamental que ese clima de tensión emocional tan fuerte haya podido influir. Supongo mi cuerpo me está diciendo que me tengo que tomar la vida con serenidad, aunque yo la cultivo todo lo que pueda".

"Lo que me pasó no fue el resultado de la vacuna"

Gabilondo también ha querido aclarar, por la confusión que se generó el jueves a raíz de su ingreso hospitalario, que la vacuna no tuvo nada que ver. Así, ha relatado que se sintió mal al subir las escaleras del centro, minutos antes de que le inyectaran la dosis contra el coronavirus: "Lo que me pasó no fue el resultado de la vacuna. Serenidad". De hecho, ha celebrado que le ocurriera estando en el hospital porque, si no, "hubiera sido más complicado".

Su comparecencia, en la que ha mostrado su gratitud con el Sistema Sanitario de Salud y con las personas que se han preocupado por su evolución, ha sido breve y en ella ha declinado hacer declaraciones sobre su futuro político. "Prefiero no hablar de otras cosas hoy. Esto forma parte de mi vida personal íntima".