Marco diu que mentre no hi haja arguments "de major pes", seguirà avance la remodelació de Lidón

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha assegurat aquest divendres que mentre no hi haja arguments "de major pes", en principi, seguiran avance amb el projecte de remodelació de l'avinguda de Lidón, i ha demanat al PP que explique "per què aquest projecte era tan bo, meravellós, estupend i fantàstic quan governaven ells i ara passa a ser el pitjor projecte que existeix en la ciutat".

Marco s'ha pronunciat així durant una roda de premsa que ha oferit sobre el Dia d'Europa en ser preguntada per les protestes que van protagonitzar aquest dijous els veïns en contra del projecte de l'avinguda de Lidón.

"M'haguera agradat que els partits polítics s'hagueren apartat d'aquest projecte com ho hem fets els partits de l'equip de govern, que és el que vam fer quan es va generar una polèmica que no acabe d'entendre", ha subratllat l'alcaldessa.

Segons Marco, es tracta d'un projecte "bo" per a la ciutat, que es contemplava en el pla de mobilitat quan governava el PP, "i eixe projecte que era tan bo, tan extraordinari, tan maravellós i que no va tindre cap vot en contra de cap partit polític, ni cap al·legació dels veïns, resulta que ara que és finançat amb fons europeus i ho fa un govern progressista, ha passat a ser de meravellós, estupend, fantàstic, extraordinari i per unanimitat, el pitjor projecte que existeix en la ciutat".

"Crec que que açò el PP deuria explicar-ho a la ciutadania i encara no ho ha explicat", ha apuntat la primera edil. "Quan ho expliquen, potser tenim algun element de juí per a poder canviar alguna valoració", ha afegit.

Mentrestant, Marco ha indicat que el que ha fet l'Ajuntament ha sigut contractar equips tècnics externs que han fet un avantprojecte, "que és preciós, que utilitza les últimes tecnlogías en matèria de medi ambient i que és una referència arquitectònica i de participació ciutadana, ja que també es va contractar una empresa externa per a no polititzar el projecte que ha fet un procés de participació exemplar en el qual incorpora la major part de peticions de la ciutadania".

"Mentre no tinguem algun argument de major pes, en principi, seguim avant amb el projecte", ha sentenciat Marco, qui també s'ha referit a les crítiques respecte a que l'obertura del parc Rafalafena pot generar major inseguretat, assenyalant que "el que diuen els experts i els informes d'igualtat del planejament urbanístic és que els parcs tancats són els que tenen major probabilitat d'agressions sexuals".