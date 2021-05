Carlos Mazón presenta la seua candidatura a liderar el PPCV

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, ha fet oficial aquest divendres que optarà a les primàries per a convertir-se en el pròxim president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana (PPCV). "Estic convençut de tindre la força necessària per a liderar un projecte per a tots i aquest és un projecte per a guanyar".

Així ho ha asseverat en una roda de premsa oferida en la seu del PPCV a València que ha començat agraint la "generositat" de l'actual màxima responsable dels 'populars' valencians, Isabel Bonig, que ahir va anunciar que renunciava a la seua acta i al seu càrrec de portaveu en Les Corts Valencianes després de no comptar amb la confiança de la direcció nacional per a presentar-se a la reelecció.

Mazón ha explicat que dóna aquest pas avant perquè creu que el PP "està preparat per a donar eixe últim impuls per a guanyar". "És un projecte per a guanyar, no perquè guanye el PP, sinó perquè guanye la Comunitat Valenciana i per a això hem de guanyar la Generalitat", ha manifestat.

Una institució, ha continuat, que "governa un tripartit d'esquerra nacionalista" i que "baixa el cap" davant el Govern de Madrid. "Ens rebel·lem davant la situació, nosaltres tenim l'orgull de 'valenciania', de la nostra terra i defendrem el millor per a la nostra terra governe qui governe a Madrid".

Mazón ha al·ludit també a la "llibertat" i ha afirmat que treballarà perquè la valenciana siga "una terra on hi haja llibertat educativa, en la sanitat, per a l'activitat econòmica i en la butxaca dels ciutadans baixant els impostos i que defenga els seus senyals d'identitat sense complexos davant ningú, que no cedeix davant Catalunya ni odia a la Comunitat de Madrid".

Així mateix, ha anunciat que la líder del PP a València, María José Catalá, dirigirà el seu equip de campanya i, a més, si obtenen el suport dels seus companys, "la pròxima secretària general del PP a la Comunitat Valenciana".