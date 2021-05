Quatre diputats de Cs en les Corts Valencianes deixen el partit, entre ells la que va substituir a Toni Cantó

Quatre diputats del grup Ciutadans en Les Corts Valencianes han sol·licitat aquest divendres la seua baixa en el partit i han comunicat que abandonen el grup parlamentari, encara que afirmen que continuaran "treballant i defensant en llibertat els interessos de tots valencians" com a diputats no adscrits.

Es tracta dels diputats Jesús Salmerón, Cristina Gavarda, Sunsi Sanchis (qui va substituir a Toni Cantó després de renunciar aquest a l'acta a mitjan març) i José Antonio Martínez, qui també és portaveu adjunt, que en un escrit afirmen que se’n van de Ciutadans "amb tristesa però convençuts que és el correcte".

La decisió dels quatre parlamentaris es produeix després de l'eixida de l’exportaveu Toni Cantó i del resultat de Cs en la Comunitat de Madrid, i en ple procés de substitució del lideratge del PP valencià amb l'eixida d'Isabel Bonig i l'arribada de Carlos Mazón, que té previst anunciar aquest divendres la seua candidatura a la presidència del partit en el congrés del pròxim 3 de juliol.

"Preferisc sentir pena a vergonya per blanquejar als qui s'han venut al sanchisme i la seua banda"

En un missatge per Twitter, Salmerón ha publicat la carta de renúncia. "Hui és un dia trist per a mi", escriu. "Preferisc sentir pena a vergonya per blanquejar als qui s'han venut al ‘sanchisme’ i la seua banda, trencant governs legítims amb mocions de censura".

Hoy es un día triste para mí. He tramitado mi baja como afiliado de Ciudadanos y abandono el grupo parlamentario en Les Corts.



Es queda amb 14 diputats

El grup de Ciutadans es queda ara amb 14 diputats i passa d'aquesta manera a ser la quarta força política en Les Corts, per darrere de Compromís que tenia 17 escons.

"No ens sumem al partit per a anar de la mà de Sánchez i de tota la seua tropa, que vol destruir Espanya i la Comunitat Valenciana", afirmen en la seua carta, en la qual critiquen el "gir ideològic de Cs per a continuar sent una crossa del sanchisme".

En el text destaquen que es van presentar davant tots els valencians "dient no al sanchisme, al populisme i al nacionalisme", i que no poden estar en un partit polític que és "capaç de governar i donar suport a les polítiques d'aquells que estan en les antípodes" dels seus valors: "No podem ser còmplices de l'engany als nostres votants", afirmen.

Lamenten així mateix que a la deriva política de Cs se sume "la falta d'autocrítica", i que els mateixos dirigents que van portar al fet que el partit "perdera el 90% dels seus vots a Catalunya" o a desaparéixer a Madrid "continuen agarrant-se a la cadira sense assumir cap responsabilitat".

També acusen la direcció nacional de mantindre als mateixos dirigents autonòmics de la Comunitat Valenciana, que es caracteritzen "per la seua falta de gestió i per perseguir internament a aquells que no pensem com ells".

"No podem compartir ni defensar, la deriva, ni les decisions que es prenen, en les quals s'han venut valors fundacionals"

"No podem compartir, ni podem defensar, la deriva, ni les decisions que es prenen, en les quals s'han venut valors fundacionals", indiquen els quatre parlamentaris, per als qui la falta d'assumpció de responsabilitats després de les eleccions catalanes i la "vergonyosa" moció de censura de Múrcia són exemple de la "pèrdua de valors" dels qui dirigeixen la formació.