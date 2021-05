Revilla cree que la mayoría de personas que acudan a Cantabria tras el fin del estado de alarma "van a ser responsables"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Revilla se ha referido, además, a sus afirmaciones del pasado martes en las que indicó que el lehendakari, Iñigo Urkullu, le había trasladado que Euskadi iba va a mantener el cierre perimetral a partir del 9 de mayo. Horas después, el lehendakari aseguró por su parte que no había mantenido "conversación alguna" con el presidente de Cantabria.

Tras afirmar que en las últimas horas no ha charlado con el lehendakari, Revilla ha argumentado que sus declaraciones del pasado martes se basaban en "las noticias que tenía del lehendakari, sin especificar si habíamos hablado o no".

"Lo que había en realidad era un 'whatsapp' de las 8 de la mañana, donde yo, conociendo la trayectoria del lehendakari abogando por una prórroga del estado de alarma, entendía que estuviera muy preocupado por la apertura de ese espacio. Me acojo a esa petición y al 'whatsapp', que es una reproducción de unas declaraciones que había hecho en Vitoria donde decía que a partir del estado de alarma elaborarían un decreto ley para seguir con las restricciones", ha descrito.

De este modo, ha defendido que ambos dirigentes mantienen "fluidez de comunicados casi todas las semanas" respecto a las medidas que se adoptan en ambas Comunidades, dentro de una "muy buena relación desde hace tiempo".

Asimismo, ha lamentado la "inseguridad jurídica" que se está viviendo, aunque ha considerado que Cantabria no podía "aguantar más" la situación que se daba con el estado de alarma.

"ATAQUES Y ESCRACHES"

En este contexto, ha advertido de que, "sin querer culpar al sector de la hostelería en su conjunto", sí existe "un grupo alentado políticamente por algún partido de ideología de extrema derecha" que le somete a "ataques y escraches".

Miguel Ángel Revilla se ha referido así al hecho de que este jueves varias personas le grabaran en un restaurante de Santander y le acusaran de haberse fumado un puro en un espacio prohibido.

"Yo soy un objetivo a batir, saben que estoy indefenso porque no he llevado guardaespaldas ni en la época de ETA y lo estoy pasando ahora peor que entonces... me tengo que pensar si solicitar escolta", ha afirmado. Asimismo, ha sostenido que, pese a haber imágenes en las que aparece con un puro en la mano, "no estaba fumando dentro" y ha denunciado que existe una "crispación" en España alentada por determinados "grupos".

No obstante, ha advertido de que lo que le pasa a él es algo que "puede pasarle a cualquiera". "Yo he tenido muy claro que por encima de todo está la salud de la gente... somos la Comunidad con menos muertos y hay otras que han recogido votos donde las cifras son espeluznantes", ha expresado en referencia a Madrid.

Respecto a la posibilidad de que con la caída del estado de alarma miles de vascos puedan trasladarse a Cantabria y la influencia que ello puede tener en los contagios, Revilla ha considerado que la "mayoría de las personas van a ser responsables". "No será una ola veraniega sino de fin de semana, de personas con vivienda que no han podido ir a verla en un año, que tienen que hacer una reparación y que saben lo que nos estamos jugando", ha añadido.

Por último, ha considerado que, tras los resultados dados en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez "ha quedado tocado", pero ha remarcado que la situación que se da en Madrid "no tiene nada que ver con Euskadi, Cantabria o Galicia", por lo que la situación "no es trasladable al resto del Estado"