Alonso Caparrós asegura que Kiko Rivera superará su adicción: "Una recaída es muy normal"

Un trozo de cielo azul. La verdad sobre cómo lo perdí todo, salvo la esperanza. Así se titula el libro con el que Alonso Caparrós se ha lanzado a contar su experiencia con la cocaína, de la que ha sido adicto durante 25 años, y que le ha servido para homenajear de paso a su mujer, Angélica, que no se ha separado de su lado desde que están juntos (se casaron en 2015).

Aprovechando este importante momento vital para el presentador y colaborador de televisión, la revista Lecturas ha hablado con él y Caparrós no ha dudado en abrirse sobre cómo es tan difícil darse cuenta de que tienes un problema con las drogas, pero como a partir de ahí se puede salir con mucho esfuerzo. De ahí que le haya mandado un consejo a Kiko Rivera, quien también está batallando con su propia desintoxicación.

Por si alguien no lo recuerda, el hijo de Isabel Pantoja confesó entre lágrimas y mucha emoción en Gran Hermano Dúo que quería dejar de ser cocainómano. "No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida -y de ahí viene gran parte de mi depresión- tuve adicción a las drogas y... lo pasé muy mal", confesó el marido de Irene Rosales, que le ha apoyado continuamente.

Alonso Caparrós atendió sus palabras y le comprende a la perfección. Es algo que ambos han vivido y un proceso que, desgraciadamente, hay que vivir para comprenderlo. "Las terapias formaron parte de mi vida, pero renuncié a ellas y mi camino fue personal. El mensaje es claro: no consumas. Es lo único fiable que puedo decir, que la adicción destruye tu vida y la de los demás", reflexiona el que fuera conductor de programas como Furor y actual colaborador de Sálvame.

Pero hasta llegar a su actual estado de tranquilidad hace falta tiempo. "Kiko es muy valiente al contar estas cosas. Una recaída es muy normal y común y sirve para aprender y seguir adelante. No tiene que significar destrucción para nada", añade.

Alonso explica que la "sobreexposición" a la que está sometido Kiko no es el mejor escenario posible para una desintoxicación. Y sin embargo "su camino es bueno porque para arreglar los problemas de adicción siempre hay que poner los problemas por delante" y contar con "las herramientas".

Entre ellas, para Caparrós es indispensable el apoyo y la comprensión de tu entorno. Por eso no puede no sentir alegría al ver a Irene Rosales al lado de Kiko como a su lado estuvo Angélica. "Nuestra enfermedad es muy complicada y hay que contar con eso. Kiko es muy valiente y, con el apoyo de su mujer, lo va a conseguir", finaliza.