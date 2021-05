PP, Ciudadanos y Vox piden a Revilla que explique si comió dentro de un restaurante en Santander

El PP, Ciudadanos y Vox registraron en la tarde de este jueves tres peticiones de comparecencia urgente ante el Parlamento del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para que explique si comió dentro de un restaurante de Santander, algo que está prohibido en la región por las medidas para evitar la pandemia.

Esas peticiones fueron anunciadas, a través de notas de prensa, por los tres partidos de la oposición en el Parlamento tras publicarse en redes sociales un vídeo en el que dos hombres le recriminan, a la puerta de un restaurante de Santander, haber comido y fumado en el interior, algo que el presidente niega y dice que el espacio donde ha almorzado es una terraza (en las que sí está permitido comer) y asegura que el puro que hay en la mesa no es de él y no ha fumado dentro del local.

El Gobierno de Cantabria ayer prorrogó durante 14 días más el cierre del interior de la hostelería.



A su presidente, Miguel Ángel Revilla, le han pillado hoy en un reservado en el interior de un restaurante, comiendo y fumándose un puro.



Las restricciones no van con él. pic.twitter.com/dh09qwEF2V — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 6, 2021

La situación se produjo horas antes de que la Consejería de Sanidad publicase en el Boletín Oficial de Cantabria la prórroga del cierre del interior de la hostelería para evitar la propagación del coronavirus.

La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, opinó que "Revilla debe explicaciones a todos los cántabros" tras el vídeo y anunció la petición de su comparecencia ante la cámara para saber que ha ocurrido.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento y en la región, Félix Álvarez, adelantó que también había pedido la comparecencia del presidente por "reírse en la cara de todos los cántabros y saltarse la ley, no solo ya al comer en un espacio cerrado, sino que además ha sido grabado fumando un puro en el restaurante", dijo.

Su homólogo de Vox, Cristóbal Palacio, señaló que su partido también había pedido que Revilla comparezca de forma urgente ante el Parlamento para dar explicaciones, porque cree que la actitud del presidente es de "desprecio" hacia la hostelería cántabra.

"Los hechos que se han denunciado mediante vídeos y fotos en redes sociales en relación de una comida de Revilla en el interior de un restaurante merecen una explicación clara. Que comparezca en una rueda de prensa o comparezca en el Parlamento, pero que dé una explicación", añadió en un comunicado el portavoz del PP en la cámara, Íñigo Fernández, quien prefirió "no adelantar acontecimientos hasta escuchar al protagonista".

Sin embargo, añadió que "sería muy grave que quien ha cerrado el interior de los locales de hostelería esté incumpliendo su propia norma". Y señaló que en diciembre el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ya "organizaron una comida para once personas en las instalaciones de la Filmoteca regional".

"Revilla es el claro ejemplo de que una cosa es lo que dice y otra, muy distinta, lo que hace, como ha demostrado hoy (refiriéndose al jueves) en Santander", insistió Félix Álvarez, quien lamentó que "la persona que más debe dar ejemplo en este momento sea precisamente la que se salte a la torera las normas".

Álvarez también afirmó que si se confirma que el presidente ha comido en un interior, solicitará su dimisión.

"Revilla no ha respetado a los ciudadanos de Cantabria, no ha respetado a los hosteleros a los que está llevando a la ruina con decisiones incoherentes, y no ha mostrado el más mínimo respeto al cargo que ostenta, ya que debería dar ejemplo en estos momentos difíciles", añadió el portavoz parlamentario de Vox, quien insistió en que el presidente había sido "sorprendido" en el interior de ese restaurante por unos hosteleros, que le grabaron.

Revilla negó haber comido en un interior

Por su parte, Revilla negó haber comido en el interior de un restaurante a través de sus redes sociales, donde publicó un vídeo del espacio en el que afirma que comió y asegura que queda "claro" que es "un lugar abierto y ventilado, no en un espacio cerrado".

Para que quede claro, he comido en un lugar abierto y ventilado, no en un espacio cerrado, invitado por una importante empresa de Cantabria, que fue la que eligió el lugar y realizó la reserva. pic.twitter.com/LUxJJ8RdIW — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) May 6, 2021

También añadió que había sido invitado "por una importante empresa de Cantabria, que fue la que eligió el lugar y realizó la reserva".