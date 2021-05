Un llibre revisa els cinc segles de la Facultat de Medicina de València com a "institució avantguardista i pionera"

Amb més de cinc segles d'història i amb antecedents dels estudis quirúrgics medievals, l'escola de medicina de València va ser "un centre d'avantguarda en la recepció i difusió de l'humanisme científic renaixentista, especialment la reforma anatòmica, el paracelsismo, l'atomisme i la botànica mèdica", destaca la UV en un comunicat.

Tota aquesta història i evolució és la que s'analitza en aquesta obra col·lectiva dirigida i coordinada per Josep L. Barona, catedràtic d'història de la ciència de la Universitat de València i que ha sigut possible gràcies a la col·laboració de més d'una vintena d'historiadors de diverses universitats i institucions espanyoles. L'obra, a més, serveix per a retre homenatge a la figura de Juan Peset Aleixandre, rector i catedràtic de Medicina Legal.

Escrit en un to acadèmic però accessible a un públic ampli, el llibre actualitza les investigacions més recents i recorre la tradició històrica-mèdica valenciana, els antecedents i fundació dels estudis de medicina, la seua evolució durant el Renaixement i el Barroc, la tensió entre tradició i renovació en el segle XVIII, els períodes de decadència, crisi i reformes del huit-cents, per a concloure amb el convuls segle XX i la realitat actual, que mira al futur.

En la publicació també s'explica els avatars de la construcció de la nova facultat en l'avinguda Blasco Ibáñez, la transició d'un model arcaic a un altre experimental, assistencial i modern, la creació de l'Hospital Clínic i, especialment, la importància de la seua biblioteca i Museu d'Història de la Medicina, així com la incorporació de la dona a les professions sanitàries.

En el capítol final, dedicat a la Facultat de Medicina en l'actualitat, el degà i el seu equip expliquen la seua projecció internacional, les reformes en l'ensenyament, els acords docents amb hospitals i les estructures actuals de suport a la investigació, l'Unitat Central d'Investigació de Medicina i l'Incliva, Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Clínic de València.

SEMBLANCES BIOGRÀFIQUES

El llibre inclou, a més, semblances biogràfiques i requadros dedicats a institucions i personatges rellevants de la història de l'escola de medicina que serveixen per a posar en valor el patrimoni històric i la seua importància per a la cultura, la ciència i la medicina actuals.

L'obra es pot adquirir en la llibreria de la Universitat de València, de manera presencial o a través de la pàgina web de Publicacions de la Universitat de València