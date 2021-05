Quatre diputats de Ciutadans, un d'ells portaveu adjunt, deixen el grup parlamentari en Les Corts

Així ho han comunicat els quatre diputats en una carta que han firmat i publicat en les seues xarxes socials. En la missiva, assenyalen que "des de fa més d'un any, amb la nova direcció del partit", han observat "com Cs ha anat abandonant eixos principis liberals" que els van portar a sumar-se al projecte. "Hui veiem com es confirma el gir ideològic de Cs per a seguir sent una crossa del 'sanchismo'", han agregat.

"Fa uns quants anys ens vam afiliar a Ciutadans convençuts que els valors liberals són la solució al populisme i al nacionalisme. Ens vam sumar des de diferents àmbits per a aportar el nostre granet d'arena i fer possible que aquells que volen dividir-nos i afeblir-nos com a país no ho aconseguiren i servir de dic enfront del nacionalisme".

Així, han indicat que "després d'una llarga reflexió" han decidit deixar la militància conjuntament per a "poder seguir defenent, en llibertat, eixos valors liberals que Cs ha abandonat". "Ho fem amb tristesa, però convençuts que és el correcte", ha indicat.

"Ens presentem davant tots els valencians dient no al 'sanchismo', dient no al populisme i dient no al nacionalisme. No podem estar en un partit polític que és capaç de governar i recolzar les polítiques d'aquells que estan en les antípodes dels nostres principis i valors. No ens van votar para això. No podem ser còmplices de l'engany als nostres votants", ha indicat.

A més, han retret a la direcció nacional "la falta d'autocrítica" que se suma a la "deriva política". "Hui els mateixos dirigents que van portar al fet que Cs perdera el 90% dels seus vots a Catalunya o al fet que a Madrid desapareguem, segueixen agarrant-se a la cadira sense assumir cap responsabilitat".

"Eixos mateixos dirigents nacionals segueixen mantenint als mateixos dirigents autonòmics de la Comunitat Valenciana, que es caracteritzen per la seua falta de gestió i per perseguir internament a aquells que no pensem com ells", han agregat.

Sobre aquest tema, afigen: "Humil i tristament hem vist com a Ciutadans ja no és eixe partit que ens va il·lusionar punts. No podem compartir, ni podem defendre, la deriva, ni les decisions que es prenen, en les quals s'han venut els valors fundacionals. La falta d'assumpció de responsabilitats després de les eleccions catalanes i la vergonyosa moció de censura de Múrcia són solament un exemple de la pèrdua de valors dels quals estan dirigint el partit".

Els quatre diputats abandonen el grup i passen al de no afiliats en Corts, per a "seguir treballant i defenent en llibertat els interessos de tots els valencians des dels nostres principis i valors".

Així, el grup de Ciutadans es queda ara amb 14 diputats. Cs passa d'aquesta manera a ser la quarta força política en Les Corts, per darrere de Compromís que té 17 escons.