Cuatro diputados de Cs en las Cortes Valencianas dejan el partido, entre ellos la que sustituyó a Toni Cantó

Cuatro diputados del grupo Ciudadanos en Las Cortes Valencianas han solicitado este viernes su baja en el partido y han comunicado que abandonan el grupo parlamentario, aunque afirman que seguirán "trabajando y defendiendo en libertad los intereses de todos valencianos" como diputados no adscritos.

Se trata de los diputados Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, Sunsi Sanchis (quien sustituyó a Toni Cantó tras renunciar este al acta a mediados de marzo) y José Antonio Martínez, quien también es portavoz adjunto, que en un escrito afirman que se van de Ciudadanos "con tristeza pero convencidos de que es lo correcto".

La decisión de los cuatro parlamentarios se produce después de la salida del exportavoz Toni Cantó y del resultado de Cs en la Comunidad de Madrid, y en pleno proceso de sustitución del liderazgo del PP valenciano con la salida de Isabel Bonig y la llegada de Carlos Mazón, que tiene previsto anunciar este viernes su candidatura a la presidencia del partido en el congreso del próximo 3 de julio.

"Prefiero sentir pena a vergüenza por blanquear a quienes se han vendido al sanchismo y su banda"

En un mensaje por Twitter, Salmerón ha publicado la carta de renuncia. "Hoy es un día triste para mí", escribe. "Prefiero sentir pena a vergüenza por blanquear a quienes se han vendido al sanchismo y su banda, rompiendo gobiernos legítimos con mociones de censura".

Hoy es un día triste para mí. He tramitado mi baja como afiliado de Ciudadanos y abandono el grupo parlamentario en Les Corts.



Prefiero sentir pena a vergüenza por blanquear a quienes se han vendido al sanchismo y su banda, rompiendo gobiernos legítimos con mociones de censura. pic.twitter.com/zwJJgkxMtF — Jesús Salmerón 🇪🇸🏳️‍🌈 (@salmebe) May 7, 2021

Se queda con 14 diputados

El grupo de Ciudadanos se queda ahora con 14 diputados y pasa de esta manera a ser la cuarta fuerza política en Les Corts, por detrás de Compromís que tenía 17 escaños.

"No nos sumamos al partido para ir de la mano de Sánchez y de toda su tropa, que quiere destruir España y la Comunitat Valenciana", afirman en su carta, en la que critican el "giro ideológico de Cs para seguir siendo una muleta del sanchismo".

En el texto destacan que se presentaron ante todos los valencianos "diciendo no al sanchismo, al populismo y al nacionalismo", y que no pueden estar en un partido político que es "capaz de gobernar y apoyar las políticas de aquellos que están en las antípodas" de sus valores: "No podemos ser cómplices del engaño a nuestros votantes", afirman.

Lamentan asimismo que a la deriva política de Cs se sume "la falta de autocrítica", y que los mismos dirigentes que llevaron a que el partido "perdiese el 90 % de sus votos en Cataluña" o a desaparecer en Madrid "siguen agarrándose a la silla sin asumir ninguna responsabilidad".

También acusan a la dirección nacional de mantener a los mismos dirigentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, que se caracterizan "por su falta de gestión y por perseguir internamente a aquellos que no pensamos como ellos".

"No podemos compartir ni defender, la deriva, ni las decisiones que se toman, en las que se han vendido valores fundacionales",

"No podemos compartir, ni podemos defender, la deriva, ni las decisiones que se toman, en las que se han vendido valores fundacionales", indican los cuatro parlamentarios, para quienes la falta de asunción de responsabilidades tras las elecciones catalanas y la "vergonzosa" moción de censura de Murcia son ejemplo de la "pérdida de valores" de quienes dirigen la formación.