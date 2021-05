El Consell demana al TSJCV retardar l'inici del toc de queda fins a la mitjanit

La Generalitat ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'aval a les noves mesures enfront de la Covid-19 que preveu aplicar una vegada decaiga l'estat d'alarma, en concret, fixar el toc de queda entre les 00.00 i les 06.00 hores; un màxim de deu persones en reunions socials en espais públics i privats i limitar l'aforament al 75% en espais de culte.

Així ho van avançar ahir a la vesprada fonts del Govern autonòmic, que emmarquen la sol·licitud al TSJCV en què es tracta de mesures restrictives que afecten drets fonamentals que es preveuen aplicar el pròxim 9 de maig, una vegada decaiga l'estat d'alarma declarat pel coronavirus.

Objectiu: mantindre algunes restriccions

El Consell, a l'espera de la reunió de la Mesa Interdepartamental, per a la qual no s'ha informat de la data, planteja limitar la mobilitat nocturna entre les 00.00 i les 06.00 hores (dues hores més tard que en l'actualitat); fixar en deu el nombre màxim de persones en reunions socials tant en espais públics com en privats, a l'aire lliure o tancats –ara s'establia en un màxim de sis persones per taula o agrupacions de taules llevat que siguen convivents i dos nuclis de convivència a l'interior d'habitatges– i limitar l'aforament al 75% en els espais destinats al culte.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ja va avançar el dilluns que plantejava alçar el tancament perimetral de la Comunitat a partir de la finalització de l'estat d'alarma i esperava igualment retardar el toc de queda. En aquest cas, no s'ha concretat cap extrem més sobre les propostes del Consell en relació amb horaris de tancament d'establiments d'hostaleria –el sector demana una pròrroga de fins a les 00.00 hores– ni altres addicionals, en tractar-se de mesures que no afecten drets fonamentals de les persones que no es comuniquen al TSJCV.

Des de l'hostaleria valenciana, la patronal Conhostur ha demanat ampliar d'un terç a dos terços l'aforament interior d'aquests locals i l'horari de tancament fins a la mitjanit per a, d'aquesta manera, poder recuperar el servei de sopars, així com que es reòbriga l'oci nocturn, especialment les discoteques, després d'un any de tancament.

El Suprem dubta de la constitucionalitat del pla del Govern central

No obstant això, el Tribunal Suprem mostra dubtes sobre la constitucionalitat del pla aprovat pel Govern central que li dóna competències per a ratificar o no les mesures amb les quals les comunitats autònomes limitaran drets fonamentals des del diumenge en cas que el Superior de Justícia de cada regió les rebutge. El seu gabinet jurídic critica que el pla de Pedro Sánchez converteix als tribunals en “una sort de copartícips executius en el procés d'adopció de mesures”.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears va ser el primer, ahir, que va acceptar mantindre el toc de queda, el màxim de sis persones en reunions i els controls en ports i aeroports quan no hi haja alarma.

Les últimes dades oferides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reflecteixen 168 casos nous de coronavirus i 463 altes des de l'última actualització de despús-ahir, mentre que els hospitals valencians tenen tres ingressats i dos llits UCI ocupats menys.

Situació epidemiològica

La Comunitat Valenciana no s'ha registrat cap defunció per coronavirus en els últims set dies, encara que es continuen notificant casos de gener i febrer que no s'havien registrat. La incidència acumulada a 14 dies en la Comunitat Valenciana es va situar ahir en 40,99 casos per cada 100.000 habitants, 1,11 punts menys que el dimarts.

D'aquesta manera, continua sent la comunitat amb la taxa més baixa i es troba molt allunyada dels 202,20 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del ministeri.

Fira de Juliol

D'altra banda, i en la línia de recuperar progressivament una relativa normalitat, l'Ajuntament de València va anunciar ahir la tornada dels concerts de la Fira de Juliol en els Vivers, amb aforament limitat. Miguel Ríos, Noa, Sofía Ellar, Drexler i La Habitación Roja estaran entre els grups que actuaran “amb totes les mesures de seguretat”.