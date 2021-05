El Fórum Canario Saharaui solicita vigilancia "estricta" para Ghali y critica la "opacidad" del Gobierno en este caso

Han recordado que han pasado dos semanas desde la "trasnochada llegada de Brahim Ghali a España, repleta de engaños y subterfugios, con la complicidad del gobierno de España y en connivencia con el de Argelia y el Frente Polisario". De hecho, "a día de hoy, continúan sin despejarse numerosas incógnitas sobre todo lo que rodea a este caso y al personaje en cuestión, siendo el Gobierno de España el principal responsable de este apagón informativo".

En cualquier caso, desde el Fórum Canario Saharaui "nos congratulamos" por los primeros pasos que desde el Poder Judicial se están dando al respecto estos últimos días. En ese sentido recibimos "con agrado" la noticia de una nueva querella, que se suma a los anteriores hechos ya denunciados (ACAVITE, Jadiyetu Mohamed y ASADEDH), efectuada por Fadel Breica, saharaui de nacionalidad española, y "víctima de distintas violaciones de derechos humanos" durante su cautiverio en 2019 junto con otros saharauis en el conocido como 'caso de los blogueros'.

No obstante, "esperamos con anhelo la reapertura de la causa principal que desde 2007 lleva activa en la Audiencia Nacional que, contrariamente a lo que se ha dicho desde el Polisario, no está cerrada sino en situación de archivo provisional, a raíz principalmente de la comisión rogatoria solicitada a Argelia por la Audiencia Nacional, y que evidentemente nunca será cumplimentada, dados los lazos argelinos con el Polisario".

Esta causa principal, demandada en origen por la asociación ASADEDH y por tres particulares (Saadani Maoulainine, Hosein Baida y Dahi Aguai), es la que sin duda entendemos que "tiene más visos de llegar a buen puerto, no porque los hechos del resto de denuncias sean menos graves, sino por ser la de mayor trayectoria procesal". De hecho, según los abogados que llevan esta causa desde 2007, hay pruebas más que suficientes (testifical, pericial, etc.), que "justificarían sobradamente una investigación y condena de Brahim Ghali". En ese sentido, no hay que olvidar la nómina de jueces, titulares de dicho juzgado, por cuyas manos ha pasado esta causa, desde Baltasar Garzón hasta José de la Mata, pasando por Pablo Ruz hasta el actual, Santiago Pedraz.

Por otra parte, "rechazamos el silencio y la opacidad que desde el primer día muestran el Ejecutivo y concretamente su ministerio de exteriores en lo relativo a este caso". Este ejercicio "de poca transparencia repercute, no solo en las relaciones con nuestro vecino Marruecos, sino en la imagen que de España se da al exterior, dando cobijo a una persona cuya trayectoria en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere está sobradamente contrastada, siendo muchas de sus víctimas de nacionalidad española".

En ese sentido "seguimos sin saber, y al mismo tiempo solicitamos se dé a conocer, tanto cual fue el aeropuerto por el que accedió a España, si la permisión de su entrada a España por parte del gobierno y la utilización de identidad falsa son cuestiones que van de la mano, o si la segunda de ellas ha sido decisión unilateral del citado Ghali con objeto presumiblemente de esquivar la acción de la justicia". Y si esto último fuera así, "cómo es posible que el Gobierno siga siendo cómplice de ello".

PIDE QUE EL GOBIERNO INFORME

Resulta del todo "lamentable que la poca información" dada a conocer sobre el caso, proceda de las progresivas indagaciones que durante estos días realiza el juez Pedraz, mientras quien desde el Ejecutivo "tiene que dar la cara y explicar todos los pormenores de este desatinado e irracional episodio, se esconda bajo el paraguas de dichas actuaciones judiciales".

Asimismo, creemos que la excusa dada por exteriores relativa a 'motivos humanitarios' y la 'privacidad del paciente' para no dar información "es bastante pobre". Por ejemplo, "hemos conocido en pocas horas como el político Ángel Gabilondo, tras sufrir un percance de salud, ha tenido ingreso hospitalario, así como su dolencia concreta vía intervención ante los medios de los facultativos que le atendieron, con presencia incluida de la presidenta madrileña Díaz Ayuso".

Ante ello, "creemos que la situación médica de Ghali no es cosa menor, es un personaje público a nivel internacional". Además "de sus víctimas, decenas de miles de saharauis del que dependen quieren tener conocimiento de su estado, es algo de interés general que choca con el pretexto esgrimido por las autoridades sobre la privacidad del paciente".

Igualmente, dada la forma en la que el citado Ghali entro en España, "llena de falsedades y a escondidas, y bajo el riesgo de que pueda utilizar las mismas formas y 'modus operandi' para salir del país, solicitamos de forma urgente la puesta bajo estricta vigilancia policial de Brahim Ghali, ya a modo de investigado una vez que se ha procedido a su identificación en el Hospital San Pedro de Logroño, para evitar que vuelta a sortear la acción de la justicia", toda vez que según se ha informado hoy, este declarará ante el juez Pedraz el próximo 1 de junio en la Audiencia Nacional. "No hay que olvidar que en noviembre de 2016 Ghali canceló en el último momento un viaje previsto a Barcelona con similar fin, dado que el juez De La Mata le citó en aquellas fechas".