Llega la primera máquina expendedora que cocina pizzas en tres minutos

"Pizza recién preparada con ingredientes frescos y seleccionados...", se puede leer desde la web de Mr.Go, la empresa que ha puesto en marcha una máquina expendedora que elabora pizzas en tan solo 3 minutos y que se encuentra ubicada, como no podía ser de otra forma, en Roma.

Aunque su aspecto es de una máquina expendedora al uso, lo cierto es que los clientes pueden observar en directo cómo este aparato amasa la harina y hornea la pizza de forma automática.

Se encuentra, concretamente, en la calle Catania, muy cerca de la famosa plaza de Bolonia y, al ser una máquina de autoservicio, está disponible todos los días de la semana y durante las 24 horas del día.

Precio y tipos de pizza

Los clientes pueden elegir entre cuatro variedades de pizzas diferentes, que se entregan en una caja lista para comer: margarita, margarita con panceta, margarita con salami picante y cuatro quesos. Sus precios varían entre los 4,50 y los 6 euros.

La máquina mezcla la harina con agua para obtener una masa de 160 gramos, que se prensa para darle la típica forma redondeada de las pizzas, y después le añade los ingredientes, envasados al vacío, hasta el momento de cocción en un horno a 380 grados.

Las pizzas usan una harina con una "pequeñísima cantidad de gasificante y azúcar que activan el proceso de fermentación de la masa durante la fase de cocción", como explica "Mr. Go" en su página de Facebook, lo que permite tener el plato listo en pocos minutos.

La máquina expendedora ubicada en Roma que hace pizzas en tres minutos. EFE

Opiniones de los primeros clientes

Los primeros compradores ya se han dejado ver cerca de Mr. Go, como es el caso de Elena, una joven estudiante rusa en Roma que ve esta máquina como "una idea cómoda" para aquellos que "trabajan hasta tarde y no pueden ir a un restaurante", indica.

También cree que la elección de la zona es buena "porque hay muchos estudiantes", dada la cercanía de esta máquina expendedora de la Universidad de Roma La Sapienza.

Otro joven que ha probado las pizzas de Mr. Go es Luca, de 27 años, que ha ido hasta la máquina para curiosear después de haberla visto en internet. "Parece estupenda. He visto las fotos, parece buena y bastante crujiente", cuenta sin dudar de su calidad.

Mr.Go, una alternativa válida dentro del mundo de la alimentación

Esta máquina expendedora es la primera en Italia y su llegada, como es natural en un país que hace de la gastronomía su bandera, ha sorprendido, copando el debate en redes sociales.

Se trata de una cadena que pretende expandirse por el país donde nació la pizza, que para evitar las posibles suspicacias de los exigentes consumidores nacionales presume de usar "ingredientes frescos de primera calidad", además de elaborar las pizzas a la vista, como explica el medio gastronómico italiano Gambero Rosso.

Mr. Go sabe que no puede rivalizar con las pizzas de restaurante, pero tampoco es lo que busca: "No tenemos ni la pretensión ni la arrogancia de considerar nuestro producto igual o mejor que una pizza hecha en una pizzería. Nuestra misión es ofrecer una alternativa válida dentro del mundo de la alimentación".