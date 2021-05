Olga Moreno habla en 'Supervivientes' del despido de Antonio David de Mediaset: "Es injusto, no se lo merece"

Olga Moreno ha vuelto a hablar de su familia, los Flores, en Supervivientes. Y es que, para ella, es inevitable, pues quiere con locura a Rocío y David Flores, los hijos de Antonio David, y aceptó la aventura en Honduras por recomendación de ella.

"Yo no sabía que era tan duro. Rocío me ha apoyado 100%, es maravillosa. Tiene un corazón que vamos, piensa más en los demás que en ella misma", destacó en una conversación con Carlos Alba. "Ella lo que quiere es que su familia esté junta y esté bien. Lola [su hija pequeña y la única que tiene con Antonio David] ha salido igual. Son las dos superparecidas sin ser de la misma madre",

"Tengo muchas ganas de abrazar a mi marido. Creo que en la vida he tenido tantas ganas de abrazarlo. Es un pedazo de tío, de verdad que no tiene nada que ver con lo que sale en la tele, es un cachito de pan", destacó la malagueña.

Después, la superviviente confesó que ama con locura a los tres niños, y ellos también a ella: "David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar. Me ha costado tanto separarme de ellos".

"Kiko Matamoros es maravilloso. Lo veo tan legal. Igual que Belén Esteban, me transmite buen rollo, me da muy buena vibra. Me ha transmitido mucho cariño, y ha estado mucho con los niños, con Rocío, y eso me gana", alabó Olga sobre los dos colaboradores de Sálvame.

"Como ha salido David lo veo tan injusto, porque no se lo merece, porque no es así. Esa es la pena, como ha salido sabiendo la verdad... Porque ahí está, si es que están los niños, lo han vivido todo. Mientras los niños estén bien, lo que hablen nos da exactamente igual, lo único que queremos es que los niños estén bien", añadió.