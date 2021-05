Erlis, en 'First dates': "Los españoles, para mi gusto, duran muy poco en la cama"

"En el amor, como en la vida, lo mejor es ser original. Si puedes, mejor no copies a nadie y sé tú mismo", así dio paso Carlos Sobera a la cita de este jueves en First dates entre Erlis y David.

El presentador acompañó a la limpiadora y bailarina directamente a la mesa, sin pasar por la barra del local de Cuatro. "Suelo impresionar a los hombres, la mayoría me tienen miedo y no sé por qué", afirmó Erlis.

"Soy pequeña, como un Minion, mido 1,50, pero me tienen miedo y no sé qué le puedo hacer", añadió. "Los españoles, para mi gusto, algunos duran muy poco en la cama. Soy latina y tengo fuego, necesito que me aguanten la marcha", reconoció la venezolana.

Su cita fue David: "Me gusta estar con gente más guapa que yo porque me siento bien. Creo que con mi personalidad puedo llegar a enamorar a alguien más atractivo que yo", aseguró el comercial.

El madrileño se definió como "bastante fogoso en la cama y una persona muy activa, necesito una mujer que me siga el ritmo", antes de conocer a Erlis, que le esperaba en la mesa preparada para conocerle y cenar.

David y Erlis, en ‘First dates’. MEDIASET

La joven, nada más conocer a su pareja de la noche, no pudo evitar afirmar que "cuando se acercó a la mesa mi impresión fue pésima, asquerosa, horrorosa. Tiene los dientes horribles y encima le huele mal la boca. Así no le puedo dar ni un beso".

Durante la velada hablaron de sus trabajos, su procedencia o sus aficiones, como el baile, donde ambos coincidieron: "Me la imagino en la playa bailando para mí con la puesta de sol de fondo. Muy sexy", comentó David.

Erlis, en ‘First dates’. MEDIASET

Erlis, con la excusa de ir al baño, fue a cambiarse para bailar en el centro del restaurante y conquistar al madrileño: "Qué querías, ¿ponerme más nervioso?", afirmó tras verla danzar.

Al final, David sí que quiso tener una segunda cita con la venezolana porque "me ha transmitido mucha seguridad, personalidad y es algo que me llama mucho la atención de una mujer".

Ella, por su parte, no quiso volver a quedar como pareja, "pero como amigo sí. Es que me fio mucho de la primera impresión y si no me despierta algo más allá, no puedo", concluyó.