Sebastián Yatra hinca rodilla en 'La Resistencia' para hacerle un regalo a Broncano: "Me he emocionado"

El cantante Sebastián Yatra fue el último invitado de la semana de La Resistencia, que se despidió por todo lo alto con una acción y un regalo por parte del artista que emocionaron a Broncano.

El colombiano acudió al programa de Movistar para presentar su tema Pareja del año, donde colabora con Myke Towers. Pero Yatra quiso que el presentador fuera su pareja para un evento muy especial.

"Venga, mi regalo", le pidió Broncano a su invitado tras terminar la entrevista. "Para que vayamos juntos", afirmó el cantante mientras le entregó unas entradas, para luego quitárselas y sorprenderle.

Sebastián Yatra, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

Entonces Yatra hincó rodilla en tierra y le dijo al conductor del programa: "Seríamos la pareja del año –jugando con el título de su canción- tú y yo". Broncano no pudo evitar las risas mientras aceptaba el regalo.

"Son dos entradas para ir a ver la final del Mutua Madrid Open de tenis del domingo. Te lo agradezco, pero me quedo una para que luego no me hagas el truco...", afirmó el presentador. "Y yo la otra para que no invites a una chica", le respondió el colombiano.

Con la esperanza de Broncano de que "llegue Rafa Nadal a la final", el presentador reconoció que "he hecho bromas con que me traías cualquier mierda y es te regalo es que es sensacional, me he emocionado un poco", concluyó.