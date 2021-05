Tamara Falcó se disculpa con Motos en 'El hormiguero': "Estoy triste porque me ha salido mal el conejo"

Tras la entrevista a Miguel Ríos y las secciones de las hormigas y Pilar Rubio este jueves en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para charlar sobre algunos temas de actualidad.

En un momento de la conversación, Falcó se disculpó con el presentador con una frase que sorprendió al valenciano y a los espectadores del programa de Antena 3: "Perdona Pablo, estoy un poco triste hoy porque me ha salido mal el conejo".

Mientras la hija de Isabel Preysler y sus compañeros de mesa se reían, Motos exclamó: "Vamos a parar las máquinas un momento: ¿Qué te ha pasado con el conejo?". La colaboradora comentó que "todo iba bien hasta que las acelgas se me han quemado".

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó está realizando el curso de cocina Le Cordon Bleu y explicó que "como me ha pasado eso, no tenía con qué rellenar el conejo y he tenido que volver a empezar. Ya me ha ido mal el resto del día".

Irónicamente, el presentador comentó: "Está todo fatal porque no has podido meter acelgas dentro de un conejo...", pero Falcó le contestó que "me he dado cuenta de lo cómico de la situación en el coche, pero es que era un plato de examen".