Lambán anima a "combatir y vencer a los epígonos" de ETA en la política y rechaza el "relato falso" del terrorismo

Ha advertido de que el relato de ETA "falsea la realidad y no persigue otra cosa que su normalización, la aceptación por parte de la sociedad", lo que no se puede "admitir", para añadir: "Si fuimos capaces de combatir y vencer en el terreno de las armas, hemos de ser capaces de combatir y vencer a los epígonos en el terreno de la política".

El presidente aragonés ha subrayado que el Estado acabó con ETA militar y políticamente, pero ha advertido: "No hemos acabado con sus secuelas" porque "los terroristas, las gentes de ese mundo, se siguen negando a hacer el más mínimo ejercicio de autocrítica moral, a condenar su pasado terrorista, a pedir perdón a las víctimas" y, además, "intentan normalizar su presencia, tergiversan lo que pasó y persiguen los mismos objetivos para tratar de alcanzarlos por otra vía", construyendo un "relato falso", que ha opuesto a los valores que representó Giménez Abad, como son "la palabra, el diálogo, la tolerancia, todo lo que caracteriza a un buen aragonés".

"Como demócratas respetaremos siempre los derechos fundamentales, económicos, sociales y políticos de estos individuos porque respetamos la Constitución con la que ellos quisieron acabar por la vía de las armas", ha continuado Javier Lambán, quien ha reclamado que el juicio a los asesinos se lleve a cabo "cuanto antes" y se investiguen los cerca de 300 asesinatos que siguen sin ser resueltos.

Así, el dirigente aragonés ha exigido "que la verdad resplandezca" y que los niños y ciudadanos del mundo actual "sepan que existió una banda criminal que intentó imponer sus ideas políticas por la vía de la sangre y el asesinato, de manera arbitraria, de personas inocentes".

Asimismo, ha animado a honrar la memoria de las víctimas y acompañar en el dolor a sus familias "siempre con la serenidad y prudencia que caracterizaban a Giménez Abad", tras lo que ha afirmado que mientras los terroristas "no se arrepientan, no hagan autocrítica moral y no pidan perdón nadie podrá impedir que se les desee que no tengan ni un instante de paz y que nuestra memoria y la memoria de las víctimas les acompañe y torture siempre".

CONMOCIÓN

"Ningún funeral nos conmovió tanto como el de Manuel Giménez Abad", ha recordado Javier Lambán en el acto, realizado en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Ha rememorado que, aquel 6 de mayo, en la sede del PP regional que se abrazaron, lloraron, compartieron rabia, indignación, dolor, e intentaron transmitirlo a su familia, "literalmente destrozada". "Empezamos a valorar la dimensión humana y política de la persona que la barbarie etarra nos acababa de arrebatar", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Giménez Abad estuvo muy vinculado al autogobierno y al desarrollo del Estatuto de Autonomía, ya que fue letrado mayor del Parlamento autonómico y diputado, formando parte también del Gobierno de Santiago Lanzuela, así como presidente del PP Aragón, con una trayectoria "desde cualquier punto de vista intachable, inmaculada, escrita en términos de progreso y de progresiva notoriedad ante la opinión pública".

Ha realzado la sólida formación de Giménez Abad y sus convicciones, "dos valores que le permitían adquirir notoriedad sin tener que recurrir al exabrupto, el ruido o la extravagancia, de las que tienen que echar mano aquellos carentes de esas virtudes".

DIÁLOGO

Además, "era un hombre pertrechado para el diálogo, el pacto y el acuerdo", por lo que sentarse a dialogar con él "era un ejercicio recomendable".

Ha añadido que "cuando alguien se pone de verdad a hablar con otro con la intención de llegar a un acuerdo, poco a poco se va dando cuenta de que las diferencias que, a priori, era insalvables lo son mucho menos de lo que se pensaba y las afinidades afloran por doquier y facilitan esa voluntad", lo que Giménez Abad "practicaba a la perfección".

"Por desgracia no es la norma imperante y bien que lo sufre el país y bien que lo sufrirá si no somos capaces de enderezar el rumbo hacia lo que significaban hombres como Giménez Abad", cuyo legado político "reúne muchos elementos de un valor incalculable", en alusión a su "saber estar, nobleza y honestidad" que sus hijos también irradian, ha agregado, añadiendo que también la Fundación que lleva su nombre se encuentra entre las más importantes de España y tiene un gran reconocimiento en América Latina. Javier Lambán ha alertado contra "la polarización política, el frentismo, la falta de capacidad para llegar a acuerdos".

FRENTE COMÚN

Por su parte, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha aseverado que Giménez Abad "deseaba y ansiaba la palabra" mientras que "a los terroristas sí les daba pánico y por eso lo hicieron". Ha recordado que ETA perpetró casi 40 atentados en Aragón, a los que se suman los cometidos por el GRAPO, "no solo contra las personas, sino contra nuestra convivencia en paz, tan anhelada durante décadas".

Sada ha manifestado que "el esfuerzo de los demócratas por crear un frente común y derrotar al terror sirvieron para algo", destacando acuerdos antiterroristas como los acuerdos de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea o el Pacto Antiterrorista de 2000, tras lo que ha indicado que los demócratas no pueden dejar de estar unidos en torno a las víctimas, su memoria y su dignidad porque "el terrorismo acaba, pero las víctimas lo son el resto de su existencia".

El presidente de las Cortes ha elogiado la apuesta de las víctimas del terrorismo por el Estado de Derecho, que "deja una democracia más fuerte" y ha animado a "salvaguardar su memoria, su dignidad y la imprescindible justicia" porque "la deuda con ellos debe ser permanente".

Javier Sada ha dejado claro que no puede haber olvido "ni por la deuda con las víctimas ni por la salud ética de la sociedad aragonesa", por lo que ha hecho un llamamiento a la unidad.