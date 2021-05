Obres Públiques preveu que la passarel·la de ciclovianants sobre la V-30 estiga acabada al novembre

Les obres de la passarel·la de ciclovianants que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està construint sobre la V-30 i el nou llit del riu Túria "avancen a bon ritme" i ja s'ha col·locat per complet la base d'un extrem a un altre unida pel mig. La previsió és que la infraestructura puga estar acabada el pròxim mes de novembre.

Així ho ha assenyalat el conseller d'Obres Públiques, Arcadi España, que aquest dijous ha realitzat un seguiment de les obres. Ha explicat que el següent pas és posar les prelloses i formigonar i, finalment, instal·lar les baranes i els altres elements complementaris.

Gràcies a aquesta infraestructura de mobilitat sostenible, se superarà la barrera que suposen per a ciclistes i vianants el nou llit i l'autovia, i es connecta d'una forma sostenible els barris de Sant Marcel·lí, La Torre i Sociópolis, així com la ciutat de València amb els municipis de la comarca l'Horta Sud i es dóna continuïtat a la ruta ciclopeatonal CR-400, destaquen des de la Generalitat.

La passarel·la, de 300 metres de longitud sobre el conjunt que conformen el nou llit del riu Túria i l'autovia V-30, disposarà tant de rampes adaptades com d'escales. L'amplària lliure de la plataforma és de 5 metres i la secció transversal està projectada amb un calaix mixt d'acer i formigó. En el marge sud de la passarel·la es desprenen dos ramals, un per a connectar amb La Torre i un altre per a donar continuïtat a l'andana ciclopeatonal paral·lel a la CV-400.

Evolució de les obres. GVA

La nova infraestructura ampliarà les opcions de mobilitat a una població potencial de 100.000 persones amb una inversió de 5,9 milions d'euros.

Anell Verd Metropolità

Aquesta actuació forma part de l'Anell Verd Metropolità per a vianants i ciclistes que la Conselleria està desenvolupant a la comarca de l'Horta Nord i de l'Horta Sud amb l'eix central a la ciutat de València.

Una vegada finalitzades les obres, que estan cofinançades per la Generalitat i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder), es connectarà València amb l'horta a través d'itineraris històrics i naturals, que posen en relleu la importància del paisatge i els espais del parc natural de l'Albufera i del riu Túria.