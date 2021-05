Coronavirus.- La incidència acumulada de la Comunitat Valenciana baixa a 40,99 casos per 100.000 habitants

Per la seua banda, el nombre de pacients de coronavirus ingressats en planta és de 186, un menys que ahir, la qual cosa implica un 1,63 per cent dels llits disponibles, mentre que en les unitats de crítics hi ha 52 malalts, un de menys, que ocupen el 5,66% dels llits.

En les últimes 24 hores s'han registrat els mateixos ingressos per coronavirus que altes, 21. Finalment, la taxa de positividad a la Comunitat Valenciana ha baixat al 3,4%, segueix per davall del 6,68% de mitjana nacional.