Las tasas de incidencia acumulada en CyL suman casi una semana de descensos continuados

Así se observa en el portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, actualizado este jueves, en la jornada en la que el Consejo de Gobierno de la Junta ha confirmado que a partir de la medianoche entre este sábado y el domingo, día 9 de mayo, decaerán la mayor parte de las restricciones sanitarias para el control de la pandemia del COVID-19.

Continuarán vigentes medidas como los horarios para el sector de la hostelería máximo hasta las 0.00 horas, y el cierre del interior estos establecimientos y de casas de apuestas en municipios que superen los 150 casos por 100.000 de incidencia acumulada a 14 días.

La Junta de Castilla y León, no obstante, realizará un seguimiento de la evolución de los indicadores del denominado 'semáforo COVID' para, en dos semanas, aliviar esas medidas o tomar decisiones más restrictivas como el cierre perimetral de municipios con alta incidencia, si bien aún no ha trascendido el límite que se establecerá.

Entre esos indicadores del 'semáforo COVID', los de la incidencia acumulada suman en torno a una semana de descensos continuados. En el caso de la tasa a 14 días, situada este jueves en 171 casos por 100.000 desciende seguido desde el pasado jueves, 29 de abril, mientras que el registro a 7 días, 77 actualmente, lo hace desde el pasado sábado, 1 de mayo.

Por provincias, en incidencia a 14 días se mantiene Burgos con la tasa más elevada, con 301 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Segovia, con 260. Las dos provincias se encuentran en situación de riesgo 'muy alto' según el 'semáforo COVID' -tasa por encima de 250 casos por 100.000-.

Por debajo de ese límite se encuentra, en situación de riesgo 'alto', León, con 164 casos por 100.000.

El resto de las provincias presentan riesgo 'medio', como Soria, con 145 casos por 100.000; Palencia, 143; Salamanca, con 141; Valladolid, 140; Ávila, 116; y Zamora, 101.

En el caso de la incidencia a 7 días, también es Burgos la provincia con la tasa más elevada, con 138 casos por cada 100.000 habitantes, y la única en riesgo 'muy alto' en este indicador -por encima de 125 casos por 100.000-.

En riesgo 'alto' figuran Segovia, con 109; y Palencia, con 76. Y en riesgo 'medio' -por debajo de 75 por 100.000- aparecen ya León, con 74; Ávila, con 65; Soria y Salamanca, ambas con 63; Valladolid, con 54; y Zamora, con 41.

Por el momento todas las provincias, según el cuadro de indicadores de la Junta de Castilla y León, se encuentran en situación global de nivel de riesgo 4 o 'muy alto', si bien hay dos de ellas que no presentan ya ningún registro individual en ese nivel -León y Zamora-.

Del resto, Segovia tiene tres indicadores en situación de riesgo 'muy alto' -dos de incidencia y la ocupación de las UCI por pacientes con COVID-; Burgos presenta dos -los dos de incidencia-, mientras que Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid tienen en situación 'muy alto' la ocupación UCI.

No obstante, según ha asegurado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, este jueves, no se prevé tomar decisiones sobre los niveles de alerta hasta que no se valore el resultado de la nueva situación de medidas transcurridas dos semanas desde el final del estado de alarma.