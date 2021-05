Lara Dibildos cuenta cómo recibió los rumores que la relacionaban con Iker Casillas

Tras el anuncio de la ruptura de Iker Casillas y Sara Carbonero sonaron algunos nombres que podrían haber influido en la crisis de la periodista y el exfutbolista. Entre ellos, el de la actriz Lara Dibildos, quien este jueves ha negado de manera rotunda todos los rumores difundidos sobre su supuesto romance.

"La verdad es que no entré ni al trapo. No quería darle cancha a algo que no tenía ningún sentido. Es como cuando te enteras de algo que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va", ha avanzado la artista en un encuentro con la prensa.

"Evidentemente, es absolutamente falso. No he ido a ningún programa para aclararlo, pero lo digo aquí y ahora. Es absolutamente falso. No he tenido nada que ver en esa relación y mucho menos en esa ruptura", ha añadido la intérprete.

En este sentido, Dibildos ha recalcado que no coincide con el que fuera el portero del Real Madrid "desde hace años" pese a que tienen "amigos en común". Ni siquiera estaba al tanto del desajuste de salud que este sufrió mientras jugaba a pádel, en el arranque de esta semana. "No lo sabía, pero le deseo lo mejor", ha opinado la actriz.